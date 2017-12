HACER UNA CASA EN LAS ALTURAS #ProyectoDelDía

Por: Laura Ortín

Fotografías: David Frutos

Memoria de los arquitectos:

El encargo llega de una familia que quiere ampliar su casa de vacaciones pero permitiendo independencia total a los hijos. Abajo los padres, arriba los hijos con sus familias.

Veraneo en este lugar toda mi vida pero nunca me había planteado qué tipo de solución arquitectónica propondría llegado el momento. La obra se sitúa en un pueblo de playa que con el tiempo ha pasado de tener unas casas aisladas y sencillas para pescadores a un urbanismo descontrolado para los turistas.

Los “compañeros de viaje” (casa colindantes y vecinos) pertenecen a un estilo arquitectónico ecléctico y tradicional. Nunca antes se habían planteado soluciones arquitectónicas diferentes a las modas y estilos que con los años van abordando nuestro suelo, nuestro pueblo de playa.

Con esta experiencia lo que sí puedo adelantar es que por primera vez desde que yo recuerde, esos vecinos han hablado de Arquitectura, Construcción y Diseño en sus tertulias vespertinas. Este proyecto ha provocado algo, una reacción, un debate.

Tras una observación más detenida y pausada llegué a la conclusión de que no hay nada en el urbanismo de este lugar que me produjera una inspiración, una continuidad. Creo que el rechazo natural que sentí en mi reflexión me motivó a integrarme con el cielo. Como cuando te estás ahogando y sacas la cabeza del agua para respirar y te da la vida. Igual. Este proyecto mira al cielo, al horizonte y al futuro. Quiere ser un soplo de aire fresco.

El objetivo era conseguir un objeto volátil. Desde el principio iba a ser azul, el azul de los aerogeneradores de la energía eólica, el azul estudiado para camuflarse con el cielo. “Si no me puedo integrar en el paisaje urbano, me integro en el paisaje celeste”. Esta fue mi opción.

La casa se asienta sobre la cubierta plana de la vivienda de abajo. Las condiciones estructurales previas fueros ventajosas ya que tiene dos muros de carga medianeros con capacidad portante suficiente para una planta y media más.

Se reforzó el forjado (antes la cubierta de abajo) para permitir mayor libertad estructural y funcional. Con un zuncho perimetral, vigas transversales y bovedillas ligeras de poliespan conseguimos una base óptima para realizar una ruptura formal total con la vivienda de abajo pero sin generar peso excesivo.

Para resolver la geometría libre de la propuesta se realiza una “jaula” de estructura metálica. Para reducir costes se le encarga a una empresa dedicada sólo a naves industriales que consiguieron un precio de hierro barato a consta de que los nudos y la ejecución fuese bastante ruda. No me importaba ya que tanto por dentro como por fuera ocultaríamos todo ese amasijo de hierro. Hacia el exterior las partes verticales se cierran con termoarcilla y los planos inclinados con panel sándwich. El acabado final para conseguir que cubierta y fachada sean lo mismo se reviste todo con sistema SATE (aislamiento+ mallazo + mortero+ estuco flexible). Esta solución no fue fácil de resolver. Para potenciar el contraste entre lo tradicional, la casa de abajo, y lo nuevo, la nueva casa, se necesitaban que las aristas y el revestimiento fueran perfectos. El primer intento fue un fracaso. Aristas desplomadas, color irregular haciendo aguas, manchas en fachada por una falta de hidrofugante, etc.. En realidad, no resultó ser un problema de la elección del material, simplemente los colocadores primeros no tenían la experiencia suficiente. Tras un segundo intento, el resultado fue el deseado.

Hacia el interior se recubre con tablero marino reciclado. Se consiguen unos paneles muy económicos de los embalajes de los objetos que van dentro de los contenedores marítimos (casi todo el presupuesto aquí se lo llevó la mano de obra). Además de su aspecto confortable, aisla y reduce la reverberancia en el espacio de doble altura.



EJECUCIÓN REVESTIMIENTO INTERIOR

Otro material interesante ha sido la recuperación de terrazo para revestimiento del suelo. Es natural, es fresco, al ser heterogéneo es muy limpio y también muy barato. Aunque pesaba más de lo deseado, recordemos que siempre buscamos ligereza, este acabado ha resuelto múltiples necesidades ténico-estéticas y económicas.

La casa cubre los deseos primarios de los clientes y ha dejado pequeños extras. Luz, frescor, comodidad y buen ambiente. En definitiva una obra delicada y arriesgada que pensamos que el tiempo hablará…

FICHA DEL PROYECTO: Arquitectos: LAURA ORTÍN ARQUITECTURA MURCIA| T 616105832 | E hola@lauraortin.com| W www.lauraortin.com RRSS de los arquitectos:

instagram| lauraortin

facebook| Laura Ortín Arquitectura

twitter| @lauraortinarq Aparejador: Alejandro García Constructora: Construcciones y Reformas Sanmartín S.L. Fotógrafo: David Frutos Fotos de obra: Laura Ortín, Alejandro García y Antonio Sanmartín

Noticia seleccionada por el Canal de arquitectura STEPIENYBARNO.

STEPIENYBARNO EN TWITTER _ @stepienybarno

STEPIENYBARNO EN LINKEDIN

STEPIENYBARNO EN FACEBOOK

*Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación (comunicación y difusión) y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE, redactores de LA CIUDAD VIVA y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.

* Los editores de esta publicación digital no nos hacemos cargo de de los comentarios y conceptos vertidos en los textos firmados por otras personas, siendo éstos de responsabilidad exclusiva de sus autores.

* Tu comentario podrá ser moderado, por lo tanto, aunque aparezca inmediatamente al ser publicado en la entrada, los editores de esta publicación digital nos reservamos el derecho tanto de editarlo (si fuera necesario, para hacerlo más legible) como de eliminarlo en el caso de que se usen expresiones incorrectas (descalificaciones, palabras malsonantes…). A su vez, si quieres comentar desde el anonimato puedes hacerlo, aunque, nosotros personalmente, agradecemos que tod@s nos podamos identificar.