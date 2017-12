ARQUITECTURA Y LEGO: FALLINGWATER + FARNSWORTH HOUSE + VILLA SABOYA

Tres regalos que a tod@ arquitect@ le encantaría recibir. De hecho, si no sabéis que regalarnos estas Navidades, por aquí ¡os dejamos tres ideas!

“Réplica del mundo real Fallingwater hito arquitectónico

Folleto incluye con detalles sobre el diseño y la historia

Medidas 10 “(256 mm) de ancho

Piezas : 811”

CASA FARNSWORTH DE MIES VAN DER ROHE

“Réplica de hito arquitectónico en el mundo real Farnsworth House

Folleto incluye con detalles sobre el diseño y la historia

Mide más de 10 “(25 cm) de ancho y 3” (7 cm) de altura

Piezas: 546”

VILLA SAVOYE DE LE CORBUSIER

“Descripción del producto: Construye la maqueta de ladrillos LEGO® de esta popular casa de campo de estilo modernista. Situada a las afueras de París la Villa Savoye fue diseñada por Le Corbusier en 1920 como encarnación perfecta de sus “cinco puntos” de la arquitectura. Esta fusión entre arquitectura moderna y naturaleza se armoniza con los bosques que rodean a la Villa Savoye. Reproduciendo la villa original, esta maqueta cuenta con columnas, un espacio funcional sobre el techo, un plano abierto, largas ventanas horizontales y una fachada libre. Esta interpretación de la Villa Savoye de la serie LEGO Architecture fue ideada por el arquitecto alemán Michael Hepp en colaboración con el equipo de diseño de LEGO.”

Aprovechamos para recomendaros tres post sobre estas joyas de la arquitectura:

“(…) La casa, construida entre 1935 a 1937, no sólo devolvió fama mundial a un sexagenario y casi olvidado Wright (tenía 67 años y hacía una década no tenía un encargo importante) sino que a la vez permitió al mercader judío E.J. Kaufmann ganarse el respeto de la prejuiciosa y antisemita sociedad de Pittsburgh en los años 30. Edgar Kaufmann hijo también tendría un papel importante en la fomentar la relación de su padre con el arquitecto, aunque su protagonismo ha sido cuestionado por investigadores como Toker. Lo que no se le puede negar es su desprendimiento, ya que gracias a Edgar Kaufmann hijo la Casa de la Cascada pudo conservar intacta su arquitectura, su mobiliario y tapicería (también diseñados por Wright específicamente para la casa), su fina colección de arte, y el entorno natural que los Kaufmann tuvieron a bien recuperar y proteger. Gracias a él la casa está hoy abierta al público.” (…)

Nueve meses transcurrieron desde la primera vez que Wright viera el terreno hasta que plasmara que el proyecto viera la luz en un plano. Durante ese tiempo, se han documentado por los menos 3 visitas de Wright a Bear Run, en las que el maestro concibiera el edificio en su cabeza. Ni una sola línea fue dibujada en ese tiempo, ya que Wright solía decir “Concibe el edificio en la imaginación, no en el papel sino en la mente… Déjalo vivir allí-tomando forma definitiva gradualmente antes de comprometerse con el tablero de dibujo. Cuando aquella cosa viva para ti, comienza a planearlo con herramientas. No antes…”. Así pues, nueve meses estuvo Fallingwater en la cabeza de Wright, y luego fue dibujada en tan sólo 140 minutos. Durante ese lapso, muchos elementos hubieron de confluir en la mente de Wright para producir un resultado tan peculiar: desde sus trabajos previos en la Casa Robie, la Casa Gale o el Taliesin hasta la propia influencia de los arquitectos europeos. Desde las formas suavizadas y terrosas de San Ildefonso Pueblo que le fascinaban, hasta los dibujos japoneses de cascadas que coleccionaba producto de su viaje a Japón”.

Acceder al post:

http://moleskinearquitectonico.blogspot.com.es/2007/01/la-casa-de-la-cascada.html

Fotógrafo: Simón García.

http://bit.ly/1MbjjMO

CASA FARNSWORTH DE MIES VAN DER ROHE

“(…) La casa se organiza a partir de dos plataformas, una mas baja que actúa como nexo entre el terreno y la otra, a mayor altura, sobre la que se desarrolla la vivienda. Ambos planos se desplazan de un modo que semeja los desplazamientos de figuras de las pinturas abstractas de las primeras décadas del siglo 20. La plataforma principal tiene 22,20 m x 8,80 m de los cuales 16,80 de su longitud corresponden a la vivienda y 8,40 m a la terraza. La plataforma exterior está referida a las dimensiones de la casa: el largo de la plataforma repite los 8,80 m del ancho de la vivienda, y el ancho de 6,60m repite la distancia de separación entre columnas. (…)

Los planos de vidrio simple de 6 mm están colocados sobre montantes de perfiles de acero, con solo tres elementos móviles: la puerta doble de acceso ubicada sobre la terraza y dos ventanas ubicadas en la parte inferior de la fachada este. Los materiales utilizados están reducidos a colores neutros: vidrio, travertino, madera y pintura blanca sobre los perfiles de acero.

Las referencias a la casa en otras obras son incontables, tanto como la cantidad de absurdas imitaciones. El caso más destacado es la casa en New Cannan de Philip Johnson, realizada en 1950, una reinterpretación de la obra de Mies.”

Acceder al post:

http://tecnne.com/arquitectura/mies-revisitado-la-casa-farnsworth/

Fotógrafo: Greg Robbins

http://bit.ly/2hfaVmb

VILLA SAVOYE DE LE CORBUSIER

“(…) En respuesta a su aspiración y admiración del diseño mecanizado, Le Corbusier establece “Los 5 puntos de la arquitectura”, los que son una simple lista de elementos preescritos para ser incorporados dentro del diseño.Los 5 puntos de la arquitectura pueden ser pensados como la forma moderna de interpretar “Los 10 libros de Arquitectura” de Vitruvio, no literalmente en el sentido de un manual instructivo para arquitectos, sino una lista de componentes necesarios para el diseño. Tanto que la Ville Savoye está meticulosamente hecho a la medida de los 5 puntos de Le Corbusier. (…)

El nivel inferior contiene los programas de servicio de la casa. Uno de los aspectos más interesantes de esta casa es la fachada de vidrio curvo del nivel inferior que está concebida para coincidir con el radio de giro de los automóviles del 1929, para que cuando los dueños manejaran por debajo del volumen pudiesen entrar al garaje con un leve giro del volante.

Las habitaciones de la residencia, o el volumen superior, están equipados con ventanas corridas que se mezclan discretamente con la fachada blanca y dura, liberando a la fachada de cualquier jerarquía. Las ventanas corridas comienzan a jugar con la percepción entre el interior y el exterior, lo que no se hace completamente explicito hasta que uno se encuentra en el interior.”

Acceder al post:

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-58394/ville-savoye-le-corbusier

Fotógrafo: Paul Koslowski

http://bit.ly/2itcL82

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

