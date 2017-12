10 LIBROS DE ARQUITECTURA PARA NIÑOS

Llega la navidad y hemos decidido hacer una recopilación de libros para niños relacionados con la arquitectura, escritos por arquitectos o inspirados en nuestra profesión.

Nos ha salido un buen ‘batiburrillo’ enfocados a diferentes edades, algunos son más conceptuales, otros visuales, teóricos o históricos. Y por supuesto, esta selección es solamente una pequeña parte de toda la literatura arquitectónica enfocada a los más peques de la casa.

Por tanto, aceptamos sugerencias, estaremos encantados de hacer un Vol. II en próximas semanas.

Para facilitaros el trabajo, cada uno de los libros tiene en su parte inferior un enlace a Amazon para ver más detalles, aunque muchos de ellos se encuentran en librerías.

1| MIL HOGARES (español)

El hogar puede ser una casa en el campo.

O un edificio en la ciudad.

O incluso un zapato.

Acceder al libro en Amazon:

2| CROQUIS CITY Un libro de arquitectura para dibujar (español)

“Tras el éxito de CROQUIS, Steve Bowkett nos vuelve a obsequiar con hermosos dibujos de arquitectura y, de nuevo anima a los arquitectos de todas las edades, a imaginar y plasmar nuestras propias soluciones urbanas creativas, que van de lo más lúdico a lo más académico.”

Acceder al libro en Amazon:

3| POPVILLE (francés)

“Ce jour-lá les hommes et les femmes de l’église de brique rouge plantée au milieu de nulle part sont devenus charpentiers, ingéneurs, maçons, conducters de travaux, grutiers et couvreurs, ils sont devenus bâtisseurs. “

Acceder al libro en Amazon:

4| QUIERO SER ARQUITECTO (español)

“Mi querido amigo:

Quiero con este libro no tanto animarte a estudiar la carrera de Arquitectura, cosa que evidentemente intentaré si tú te dejas convencer, ni tampoco atiborrarte de datos que te hagan salir corriendo, sino decirte de la manera más sencilla posible QUÉ es ser arquitecto y POR QUÉ merece la pena serlo, que lo merece. Y CÓMO hacerlo.

Y me gustaría decírtelo de la manera más sencilla posible. Por eso quiero que este libro sea un ladrillo. Y como ya estamos en el tercer milenio y todos los de tu generación tenéis y usáis el ordenador como lo más normal del mundo, acabaré dándote una lista de links donde puedas completar esta precisa y concisa información que intento transmitirte. “

Acceder al libro

En la página de Fundación Arquia.

5| The Story of Building: From the Pyramids to the Sydney Opera House and Beyond (inglés)

“Aspiring architects will be in their element! Explore this illustrated narrative history of buildings for young readers, an amazing construction in itself. “

Acceder al libro en Amazon:

6| H.O.U.S.E. (inglés)

“Recipe for a house:

One or more famous architects,

one empty plot of land,

a handful of fresh ideas,

three to four piles of money

Mix all the ingredients thoroughly,

shake well and set aside for aproximately

five months serve with residents.”

Acceder al libro en Amazon:

7| CASAS (español)

“Te invitamos a dar una vuelta al mundo muy especial a través de sus maravillosas casas.

¿Estás preparado?

Abre la puerta, vamos allá… “

Acceder al libro en Amazon:

8 | DIBÚJAME UNA CASA. IDEAS DE ARQUITECTURA PARA CREAR Y COLOREAR (español)

” Dibújame una casa es un libro interactivo para colorear: destinado a niños, arquitectos principiantes y personas interesadas en la arquitectura.

Ven a un viaje a través del tiempo y alrededor del mundo. Colorea, piensa, garabatea y familiarízate con los elementos arquitectónicos, desde las chimeneas de Gaudí, hasta la cúpula del rascacielos Chrysler, diseña casas colgantes en los árboles del bosque, o amplía la construcción del Museo Guggenheim de Bilbao, colorea una ventanas mediterráneas, una gárgola, y repara el Acueducto Romano y el Partenón. “

Acceder al libro en Amazon:

9 | ATLAS DEL MUNDO: Un insólito viaje por las mil curiosidades y maravillas del mundo (español)

” Este libro te permitirá hacer un increíble viaje alrededor del mundo. Verás los géiseres islandeses, las caravanas del desierto del Sáhara y las ciudades mayas de México. En Inglaterra podrás jugar al críquet y en China probar los huevos centenarios. En Australia verás un ornitorrinco, en Finlandia la noche ártica y en Flyi te bañarás en alguna de sus 200 islas. Descubre con nosotros los rincones más sorprendentes de la Tierra y disfruta de su diversidad. “

Acceder al libro en Amazon:

10 | IGGY PECK Architect (inglés)

“Young Iggy Peck is an architect

and has been since he was two,

when he built a great tower -in only an hour-

with nothing but diapers and glue”

Acceder al libro en Amazon:

¡Esperamos que os gusten nuestras recomendaciones! Segurísimo que conocéis muchos más libros ¿Nos ayudáis a completar la lista?

