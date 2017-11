VIAJE AL FUTURO: 10 HISTORIAS SOBRE BIM EN 2025

Año 2025, aún no se ha creado una confederación ni hay una alianza rebelde que luche contra el Imperio Galáctico, tranquilos. La vida sigue su curso normal y algunos profesionales de la arquitectura nos cuentan sus experiencias con BIM:

Rebeca (38 años) arquitecta: ¿Trabajar sin BIM? Bueno, es que no me lo planteo, no podría comunicarme con otros agentes, ¿Cómo podría fusionar o coordinar las instalaciones o la estructura modelada en BIM de otros si yo siguiese trabajando en CAD? No podría, perdería mucha información y mucho tiempo. Manuel (42 años), arquitecto técnico: Mi trabajo con BIM es más eficiente que antes. El modelo ya tiene en cuenta algunos de los parámetros y necesidades que preciso para realizar luego la medición y el presupuesto. Los cambios antes me asustaban y preocupaban, ahora los tengo perfectamente controlados en todo momento. Concha (38 años), modelador BIM: Mi trabajo modelando BIM ha cambiado mi perspectiva como delineante que he sido siempre. Ahora empleo menos tiempo en tareas repetitivas y los procesos son más lógicos y automatizados. Hay menos errores y tenemos mejores herramientas para optimizar los rendimientos. Tenemos más tiempo para definir mejor el proyecto. Laura (48 años), arquitecta: Yo no me actualicé a BIM, no vi la necesidad y ahora mi competencia, trabajando en BIM es mejor, más rápida y más económica que yo. Es cuestión de tiempo, no entiendo porque, pero yo tardo más y no consigo hacer lo que hacen otros en la mitad de tiempo, cuando llego a ofrecer mi propuesta al cliente, ya le han llegado otras dos o tres propuestas muy completas, no comprendo como lo hacen. Patricia (45 años), gerente en empresa constructora: Sí, claro que trabajamos a partir de los modelos BIM. Hoy en día no solo los proyectos oficiales para la administración, sino también la mayoría de los proyectos privados de cierta entidad requieren BIM. Los promotores han entendido que las desviaciones de coste se han reducido gracias al modelo BIM y claro, ahora no quieren renunciar a ello. Antonio (56 años) encargado de obra: ¿Que si utilizo el modelo para la ejecución? (se ríe) Mira, cuando me dieron una tablet la primera vez pensé que iba a ser imposible manejarla en obra, hoy no replantearía una escalera sin poder acceder a sus datos en tres dimensiones o no podría dar datos de certificación a mi jefe de obra si no llevo un control de lo ejecutado en el modelo digital. Igual que mi hijo de 14 años tiene un móvil de última generación y mi coche un GPS que manejo con soltura, en mi trabajo también uso los medios digitales. Brigitte (31 años), project manager: Hoy en día dirijo la gestión de un proyecto internacional y llegué a esto gracias a mi buen manejo de la metodología BIM. Comencé aprendiendo los softwares de modelado más extendidos y después tuve la oportunidad de coordinar y gestionar obras desde los modelos BIM. Para mí, BIM ha sido la llave de mi profesión. Luis (24 años), arquitecto técnico: La verdad es que no entiendo muy bien porque me preguntas sobre BIM. Sé, porque me lo han contado, que antes se realizaba todo el trabajo sobre representaciones en 2D. Francamente no me lo puedo imaginar, para mí el modelo BIM es el día a día y otra cosa me parece anacrónica. Julián. (62 años) promotor: Yo la verdad es que no manejo los modelos, pero desde que los proyectos se realizan en BIM tenemos menos problemas en las obras y los presupuestos se desvían menos. Según mi departamento técnico esto se debe al BIM. Yo desde luego así tengo menos incertidumbres y estoy contento de poder trabajar así. Miguel (57), Arquitecto. Yo tengo cada día más barriga y menos pelo. No sé si tiene que ver con el BIM, pero como necesitáis 10 historias…

A la vista de estas historias, que no sabemos si se producirán en el 2025, pero desde luego serán reales antes del 2035, desde BIM LEARNING te recomendamos que te formes con nosotros, una escuela especializada en BIM con los softwares de Autodesk como Revit o Navisworks, donde los docentes no solo dominan la metodología sino que aportan sus años de experiencia profesional, son reconocidos en el sector de la construcción y aportan su amplia experiencia docente, consiguiendo además contagiar su entusiasmo al alumno que no solo aprende sino que entiende sus ventajas y puede ponerlas en marcha desde el primer día.

El día 8 de enero empieza una nueva edición de BIM Management en la modalidad presencial y online, con unos contenidos muy cuidados, completos y además, reconocido por Autodesk ya que somos Authorized Training Center®

