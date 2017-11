UNA MIRADA DE LA IDENTIDAD DIGITAL DESDE LA FÍSICA CUÁNTICA

El mundo que nos rodea se rige, o pensamos que se rige, por algo parecido a lo que aprendimos de pequeños sobre física newtoniana. Sin embargo, en paralelo a lo que captan nuestros sentidos hay otro mundo de una escala muy pequeñita que no por ser inapreciable para nuestros ojos deja de ser real.

También, sabemos que las reglas que rigen este mundo de partículas subatómicas está organizado en función de otra lógica: la física cuántica.

Así, aunque entender las reglas cuántica no es tarea sencilla, hoy nos vamos a atrever a ver qué relación tiene lo que la física cuántica nos cuenta con los pilares básicos de la Identidad Digital.

No sabemos si lo conseguiremos pero nos parecía un reto intentarlo.

¿Nos acompañas?

…………………………

1_ SOMOS VACÍO

Solemos pensar que las cosas son como a nosotros nos parece que son, o más precisamente, como nosotros las vemos. Las “cosas” pueden pertenecer tanto al mundo de las ideas como el mundo físico que nos rodea. Pero, si nos centramos en la parte física, nadie imaginaría que lo que vemos con apariencia tan compacta, en realidad no es tan sólido como pudiéramos pensar.

Es más, la ciencia nos dice con meridiana claridad que estamos hechos de átomos y estos a su vez están constituidos de protones, neutrones y electrones. En el centro del mismo están los dos primeros y orbitando en torno a ellos, los electrones.

Hasta aquí, nada que no pudiéramos recordar de nuestros viejos libros de ciencias. Lo sorprendente es que cuando nos paramos a ver la distancia que hay entre los protones y neutrones y los electrones, vemos que es la misma que hay entre las paredes de una catedral y la cabeza de un alfiler situado en el altar de la misma.

Es decir, la mayoría del átomo !está vacío!! Así, hay menos de un 1% de materia sólida. Y el mundo físico que nos rodea, incluidos nosotros mismos, no es otra cosa que un magma de átomos.

Por lo tanto, aunque no nos lo parezca, todo lo aparentemente sólido en realidad es vacío puro y “duro”.

En realidad, por nuestra formación como arquitectos, no debiera sorprendemos tanto. A una escala territorial, el “vacío” es tan importante como el lleno de las ciudades y, a una escala más arquitectónica, el espacio que encierran las paredes, ese aire humanizado del que hablaba Fisac, vuelve a ser clave para entender que la definición del espacio por la luz es una de las claves para cualificar la arquitectura.

2_ LA IMPORTANCIA DEL OTRO.

A su vez, lo primero que sorprende cuando comenzamos a trastear con las ideas de la física cuántica es que ésta, de alguna forma, o en alguna escala, desmonta lo que hasta ahora habíamos dado por hecho desde el mundo científico.

Así, muchas veces, en la vida creemos tener todo muy claro y estar del lado de la verdad absoluta, cuando, nos traería más cuenta pensar que hoy creemos o pensamos de una forma determinada; pero que más vale dejar la puerta abierta a nuevas ideas o planteamientos.

Y justo esta es la actitud que creemos que nos conviene tener en la red; una presencia abierta y conciliadora que deje espacio al otro y que, desde el debate, dé paso a nuevas realidades.

Las voces autoritarias y arrogantes debieran ser recuerdo del pasado.

En este sentido, a diferencia de la física tradicional, en la física cuántica las cosas no son como son y punto; son como son en función de quien las esté observando. Es decir, hasta que aparece la figura de un otro que pone su atención en un fenómeno concreto, éste no queda definido.

Se asemeja bastante a tener un cuadro precioso en una habitación sin luz o que nadie visita. El cuadro, de alguna forma, llega a todo su esplendor con el deleite de la mirada cómplice de quien sabe apreciar su belleza.

De la misma forma, en la red todo termina de tener sentido cuando aparece el otro y observa lo que hacemos. Es más, ese otro, o mejor dicho esos otros, serán los que hagan que nuestra estrategia de Identidad Digital, realmente, tenga sentido a través de lo que denominaremos nuestra reputación digital. De hecho, lo que la gente cree que es su marca, no lo es; la marca de una empresa o persona tiene mucho más que ver con lo que otros hablan de ti cuando tú no estás que lo que a ti te gustaría que fuera. Por mucha estrategia que queramos tener o que nos gustaría generar, la realidad de cómo nos terminen viendo será la que marque, nos guste o no, nuestra marca y nuestra reputación digital. Por ello, será tan importante la huella digital que vamos dejando, como la manera en que se interpreta este rastro online.

Otro concepto fundamental de la física cuántica es que un objeto puede estar en dos sitios a la vez. En la física newtoniana esta idea no tiene sentido y cada cosa está en una sola posición dentro de las tres dimensiones, X,Y,Z. El mundo cartesiano no admite margen de maniobra.

Así, siguiendo este paralelismo, la ubicuidad es una de las novedades de esta nueva era digital. Hasta hace no mucho, lo normal era que, salvo excepciones, a una persona se le identificaba por dónde estaba en un momento concreto.

Sin embargo, ahora mismo, lo normal es que mientras por ejemplo podemos estar dando una charla, pueda estar apareciendo información que, previamente hemos programando y que en ese momento estamos lanzando a las redes sociales; todo ello ocurre mientras, por ejemplo, alguien puede estar leyendo nuestro blog.

En el mundo 2.0 la ubicuidad es la regla y además hay un desfase importante en las respuestas. Esta asincronicidad es algo totalmente novedoso. Hasta hace bien poco había unos tiempos de respuesta determinados. Hoy todo ha cambiado y, de hecho, es muy sano no estar pendiente de todas las menciones que nos hacen a lo largo del día para responder con celeridad. Es más importante estar tranquilos y responder cuando lo consideremos oportuno, evitando la inmediatez que muchas veces se ve sobre todo en las redes sociales. Cierta calma y sosiego es fundamental para poder vivir sin demasiado estrés.

La videoconferencia imaginada hace más de 100 años

3_ LA INTERACCIÓN COMO FACTOR CLAVE

Por último y por no estirar la cuerda más de la cuenta, conviene recordar que la física cuántica nos habla de que dos partículas situadas incluso en galaxias diferentes pueden estar interactuando entre sí; es decir, lo que le ocurre a una, le influye a otra sin aparente lógica.

Como bien apunta, el profesor emérito de Física en la Universidad Emory, Sidney Perkowitz,

(…) A pesar de que la mecánica cuántica surgió para resolver un problema científico, más de un siglo después aún guarda algo de misterio. La física cuántica predice comportamientos paradójicos o increíbles. Por ejemplo, una partícula cuántica no posee solo un valor de una cantidad física, sino todos los valores al mismo tiempo, algo que se llama superposición; dos partículas cuánticas pueden permanecer ligadas o “entrelazadas”, aun a distancias ilimitadas y sin ninguna conexión física de por medio; y se pueden teletransportar a través del espacio vacío.” (1)

Siguiendo el paralelismo, una de las claves de una buena presencia en la red, es la capacidad que tengamos de estar interconectad@s. Como bien sabemos, el contenido que somos capaces de generar y compartir en la red es clave, para poder sentar los cimientos de una buena Identidad Digital; pero, donde nos la jugamos, y normalmente se termina de marcar la diferencia, es en nuestra capacidad de conectarnos creando sinergias entre nosotr@s.

Si además de hacer un buen contenido, somos capaces de dar con la tecla de que pueda interesar a mucha gente, entonces se produce el fenómeno de la viralidad, lo cual es estupendo para nuestra presencia en la rede.

Así, con este breve repaso de algunas ideas básicas de la física cuántica, podemos observar que, por lo menos de manera metafórica, no está tan lejos lo que en este curioso mundo vamos aprendiendo con lo que sabemos de Identidad Digital.

En cualquier caso, y por ser consecuentes con nuestra propia introducción, no daremos por sentado lo que en este post estamos afinando y dejamos la puerta abierta a que podamos estar equivocados y podemos cambiar (y mejorar), nuestras ideas actuales.

En cualquier caso, nos parece un tema lo suficientemente interesante como para seguir pensando en voz alta con tod@s vosotr@s sobre él.

(1)_ LA FÍSICA CUÁNTICA, PARA ENTENDERLA POR FIN

http://www.quo.es/ciencia/la-fisica-cuantica-para-entenderla-por-fin

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

* Este artículo ha sido escrito con carácter divulgativo y sin ningún tipo de ánimo de lucro.

* Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.