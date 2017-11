Nuevo post de una de las últimas alumnas de nuestro curso online de Identidad Digital.

¿Cómo podemos darnos cuenta de la importancia de nuestra Identidad Digital como profesionales de la arquitectura? Un medio excelente podría ser a través de la formación que se imparte en la Universidad.

Estuve comentándolo muy brevemente en un pasillo de la Universidad Politécnica de Valencia con el director de la Escuela de Arquitectura y se interesó por el tema, aunque no tuve tiempo de exponerle todo lo que he podido aprender en este curso. Me comentó que hace poco que había empezado el Departamento de Comunicación en la Escuela, pero mi pensamiento iba más allá: no sólo se trataría de transmitir quiénes somos, sino también de potenciar aptitudes personales para la gestión de las redes y tratar de desarrollar las capacidades digitales que no nos han enseñado antes. Pienso que el mejor momento para dar este paso en la formación personal es en la etapa universitaria.

Se trataría de tener unas asignaturas (que podrían ser transversales para todas las carreras universitarias) que te permitieran crear tu propio perfil y marca en las redes. Está claro que para estar en internet necesitas tiempo y una dirección, porque sólo con el tiempo no se va a ningún sitio. Es necesario tener tu propio proyecto de identidad digital y que puedas ir desarrollándolo con el paso de los años. La asignatura se podría llamar Identidad digital para arquitectos –¡seguro que a los autores del blog les suena el título!- y podría impartirse en el primer curso de la carrera y en el último. En el primer curso se podrían marcar los objetivos para desarrollar durante los años de la carrera y en el último curso se haría balance de la puesta en marcha del proyecto y se podría enfocar con más precisión para la vida laboral que nos encontremos cuando finalice la etapa universitaria.

Muchos de los temas que podrían tratarse serían los que se han desarrollado en este curso (curso de Identidad digital en Stepienybarno): rastro digital, reputación online, marca personal, metodología del canvas, productividad, psicología, herramientas de comunicación online a través de la propia web y blog personal, gestión de las redes sociales, compartir información online, comunidades digitales, etc.

A raíz del curso que realicé el pasado mes de junio con Stepienybarno, estoy pensando bastante en esta idea y me gustaría que se pudiera poner en práctica en alguna Universidad. Me parece que estos temas son relevantes a la hora de pensar en el futuro de la profesión y de nuestras relaciones personales. Tenemos unas herramientas muy potentes que todavía, al menos por mi parte, tenemos que descubrir y utilizar del mejor modo posible y para esto hace falta una FORMACIÓN ESPECÍFICA en ellas.

¿Quiénes podrían impartir estas clases? Pienso que arquitectos como Lorenzo y Agnieszka, que han desarrollado sus intereses profesionales en este campo y que saben de lo que hablan porque lo han experimentado en su trayectoria profesional.

Por último solo me queda agradecer el curso y ponerme manos a la obra porque esto acaba de empezar, tengo la sensación de que acabo de introducirme en el nuevo mundo de las tecnologías digitales. ¡Muchas gracias!

Más sobre nuestra protagonista: Marita Carmona Belda, Ph.D en la Universidad Politécnica de Valencia y arquitecta en Carmona y de la Torre Arquitectos. Emprendedora en el terreno de la sostenibilidad y gestión de inmuebles. Puedes encontrarme on-line a través de mi web y blog y off-line tomando algo en el barrio del Carmen de Valencia. Web: carmonaydelatorrearquitectos.com Twitter: @cadeestudio

Este artículo ha sido escrito con carácter divulgativo y sin ningún tipo de ánimo de lucro.

