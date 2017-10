LENGUAJE CORPORAL Y ARQUITECTURA

Por Maria Alejandra Cardozo

Desde Cuerpo que habita

“De dónde surge esta frase? Cada lenguaje nos permite percibir el mundo diferente. No sé a qué autor atribuir esta teoría, pero es un dilema al que he puesto atención y que encuentro relacionado con la arquitectura -más adelante intentaré explicar esto- porque no es una conexión tan evidente entre temas tan distintos.

Es el lenguaje el que define nuestros procesos de pensamiento, cómo nos comunicamos y el conocimiento que podemos crear, así que es un tema que define varios aspectos de nuestras vidas.

Existen brechas entre lo que se piensa, lo que se comunica y lo que el otro puede interpretar. Las ideas pueden resultar insumos maravillosos para crear, pero existe la frustración de no lograr transmitir lo que se había pensado, por no contar con la herramienta adecuada para comunicar cierta sensación o emoción. Es así como lo que se crea, se reduce a aquello que puede ser representado. Le Corbusier decía que sólo valía la pena pensar en aquello que puede ser dibujado (…)”

Accede al artículo, AQUÍ

Noticia seleccionada por el Canal de arquitectura STEPIENYBARNO.

