ENTREVISTAS A STEPIENYBARNO

Muchas veces nos preguntáis sobre los comienzos del blog, sobre cómo tener una buena Identidad Digital siendo arquitect@s o en qué medida un blog de arquitectura puede ser “rentable”.

Todo eso y mucho más lo hemos ido contando en diferentes entrevistas que amablemente nos han ido haciendo en estos años.

Si te apetece saber un poco más sobre nosotros, te animamos a seguir leyendo.

Entrevista a StepienyBarno

En Navarra TV

A partir del minuto: 23.30

Entrevista a StepienyBarno

En el programa Hábitat de RTVE

Entrevista a StepienyBarno

En Onda Cero

“Julia en la Onda” _ con Julia Otero

Entrevista a StepienyBarno

En Construmat

“(…) La verdad es que son varios frentes abiertos; pero, como se puede apreciar, todos apuntan en la misma dirección. Como ves ¡esto es un no parar! pero, también cierto que, desde hace un tiempo ya no hacemos todo nosotros y tenemos un buen equipo que nos ayuda a que todo vaya viento en popa. Además, seguimos viviendo en Estella, después de 13 años, y no queremos perder esa tranquilidad con la que comenzábamos nuestra andadura profesional.”

Entrevista a StepienyBarno

En Arquiparados

“(…) dentro de nuestro mundo arquitectónico cuesta encontrar ejemplos de arquitectos jóvenes o que estén en la carrera que tengan buena presencia en la red. Pedacicos arquitectónicos o la jovencísima revista AAAA Magazine son dos buenas ruedas a seguir.

La realidad es que las Universidades, salvo excepciones como la Rey Juan Carlos, siguen formando arquitectos como si algún día todo fuera a ser como antes. Son dinosaurios lentos, con una capacidad de gestión complicada, que hace que, aunque quieran, no se puedan adaptar a la situación actual. Todo esto es una tragedia y una falta de respeto enorme para sus alumnos que, en general, no reciben la mejor educación posible.”

Entrevista a StepienyBarno

En Diario de una arquitecta

Por Elena de Frutos

“(…) La principal evolución ha sido que el blog ha pasado de ser un lugar en el que solo compartimos lo que creíamos interesante, a ser un lugar que, sin perder el espíritu original, se ha convertido en uno de los tres pilares que sustentan nuestra actividad profesional.

Los otros dos pilares, son lo que llamamos las tres Cs (cursos, comisariado y conferencias) y el trabajo de Identidad Digital para arquitectos e instituciones del mundillo arquitectónico.”

Entrevista a StepienyBarno

En Veredes.

“(…) Lo bueno de nuestra historia es que no hemos trazado objetivos previos, sino que hemos ido confiando en la vida. El destino sabe muchas veces lo que nos conviene mucho mejor que nosotros mismos y las circunstancias han sido propicias para que hayamos acabado desempeñando este trabajo. Lo bueno es que, hace cuatro años, no nos podíamos ni imaginar que nuestros derroteros profesionales iban a ir por aquí y, sin embargo, hoy no quisiéramos que hubieran ido por otro sitio.

¿Futuro? Probamente sí; ahora mismo, ya tenemos casi tantos clientes como podemos atender y todavía no hemos usado la viabilidad que el propio blog tiene a la hora de llegar a muchos arquitectos. Con más de 30.000 visitas al mes y con un 90% de arquitectos entre nuestros lectores, lo normal es que nuestra actividad sigua adelante y podamos crecer con comodidad.

Eso sí, lo mismo que tampoco hemos buscado especialmente lo que ahora hacemos, nos dejamos las puertas abiertas para que dentro de tres o cuatro años estemos metidos en otras historias. Somos culos inquietos por naturaleza.”

Entrevista a StepienyBarno

En sf23arquitectos

“(…) ¿Qué podemos aprender de su blog?

En nuestro blog, intentamos plasmar lo que no vas interesando en cada momento y luego estamos atentos para ver qué es lo que más interesa a nuestros lectores. Ahora mismo, quizás haya tres temas principales:

1_Una recopilación de lo que nos parece más importante que está pasando en la red, dentro de nuestro entorno arquitectónico.

2_ Escribir post sobre el estado de la profesión y la enseñanza.

3_ Compartir lo que hemos aprendido sobre Identidad Digital, tanto en artículos como en nuestros cursos (tanto online como offline).”

Entrevista a StepienyBarno

En Yo soy Arquitecto (Podcast)

Entrevista a StepienyBarno

En Enrique Alario (Podcast)

Entrevista a StepienyBarno

Por Sheila Palomares

“(…)¿Qué cambios os gustaría que sucedieran en las Escuelas de arquitectura?

Las escuelas de arquitectura con como grandes paquidermos, soñando con que el pasado volverá un día de estos a llamar a nuestras puertas. Pero el pasado, nuestro pasado de burbuja inmobiliaria y encargos sin mover el culo, ya no volverá. Los tiempos han cambiado y la escuela que primero se dé cuenta de ello y lo integre en su formación se llevará el gato al agua.

Para nosotros hay tres puntos clave sobre los que actuar:

Facilitar la llegada de los chavales al mundo real, hablándoles con claridad de lo que les espera fuera, y dotándoles de herramientas para minimizar el trompazo del desembarco en el mundo real. Comprender que una Nueva era digital llegó hace tiempo y que sus alumnos son nativos digitales a los que no pueden tratar como si nada hubiera cambiado. Pensamos que lo que ahora ocurre es una falta de respeto tremendo hacia ellos. Nuevos tiempos han llegado y además de las posibilidades de la educación expandida, llegan nuevos modelos de enseñanza más centrados en enseñar a aprender que en sentar cátedra. Pero bueno… con la iglesia hemos topado.”

Entrevista a StepienyBarno

En Diario de Navarra

Por Noelia Gorbea

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

