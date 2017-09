CITYSCAPES, UNA ALFOMBRA URBANA Y MINIMALISTA

Por Ainhoa Delgado

Desde More With Less

“Cityscapes, es una peculiar alfombra diseñado por ALLT studio. Un joven estudio de diseño multidisciplinar fundado por Peter Simonik y Elena Simonik en Bratislava, Eslovenia. Como diseñadores centran todo su interés en el desarrollo de productos con un carácter dispar. Pero en su estudio también ofrecen servicios de fotografía y diseño gráfico.

Cityscapes es una alfombra de módulos de baldosas. Originada desde una forma isométrica desde puntos de vista complejos que simulan los pavimentos de las calles y los skylines de la ciudad. Inspirada en las obras del artista neerlandés M. C Escher. Encontramos un producto de tendencia moderna, actual y minimalista.

Un producto sostenible , ya que Cityscapes está realizado con material reciclado, utilizando lana de fieltro de ropa usada.

La alfombra está formada por diferentes baldosas de fieltro. De modo que el usuario puede crear diferentes configuraciones. Jugar con su geometría creando formas simétricas o asimétricas. Y reorganizar la apariencia de Cityscapes tantas veces como quiera (…)”

Accede al artículo, AQUÍ

Noticia seleccionada por el Canal de arquitectura STEPIENYBARNO.

STEPIENYBARNO EN TWITTER _ @stepienybarno

STEPIENYBARNO EN LINKEDIN

STEPIENYBARNO EN FACEBOOK

*Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación (comunicación y difusión) y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE, redactores de LA CIUDAD VIVA y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.

* Los editores de esta publicación digital no nos hacemos cargo de de los comentarios y conceptos vertidos en los textos firmados por otras personas, siendo éstos de responsabilidad exclusiva de sus autores.

* Tu comentario podrá ser moderado, por lo tanto, aunque aparezca inmediatamente al ser publicado en la entrada, los editores de esta publicación digital nos reservamos el derecho tanto de editarlo (si fuera necesario, para hacerlo más legible) como de eliminarlo en el caso de que se usen expresiones incorrectas (descalificaciones, palabras malsonantes…). A su vez, si quieres comentar desde el anonimato puedes hacerlo, aunque, nosotros personalmente, agradecemos que tod@s nos podamos identificar.