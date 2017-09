UN ARQUITECTO, UN VOTO

Por José María Echarte

Desde Blog Fundación Arquia

“El próximo noviembre se celebrarán las elecciones a presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y a presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos (CACOA). Los nombres revelan lo peculiar de los dos procesos: ambos consejos agrupan colegios, y no colegiados. Esta cuestión no deja de ser un eufemismo: las instituciones no mantienen los consejos, lo hacen los colegiados y es a estos a quienes se sirve. O se debe servir.

Sin embargo, y pese a lo anterior, en el caso del CSCAE votarán exclusivamente los decanos que formen parte del pleno de consejeros y lo harán, además, en conciencia, esto es: pueden hacerlo (y de hecho lo hacen) sin consultar a sus colegiados. En otras palabras, y empleando los datos del propio CSCAE, 20 arquitectos de un total de 48.795 seleccionan al máximo representante institucional de los colegiados españoles.

La cuestión se complica al considerar que los Colegios Andaluces no votan individualmente, pese a ser colegios independientes, haciéndolo en su lugar el presidente del CACOA -una institución interpuesta que no visa, no colegia y cuya labor es exclusivamente representativa-. Este voto es, también, en conciencia.

Añadamos un punto más: en el caso del CSCAE Los votos de los consejeros tienen un valor idéntico, sin ponderar. Un decano (o presidente) un voto. Pueden verlo en el gráfico que acompaña este artículo. Por ser claros: el peso de los 34 arquitectos de Ceuta es, a los efectos electorales, igual que el de los 10.061 de Cataluña (…)”

Accede al artículo, AQUÍ

