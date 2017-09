EL GIMNASIO MARAVILLAS, EL MEJOR EJEMPLO DE LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA ESPAÑOLA

Por Alberto Campo Baeza

Desde Expansión

“El autor, alumno de Alejandro de la Sota, elogia la sencillez de la llamada “obra más significativa de la arquitectura contemporánea española”. El gallego tocaba a Bach al piano todas las mañanas. Su estilo sobrio, lacónico, esencial, es música callada.

Se me pide que escoja un edificio histórico en España y que hable sobre él. Como arquitecto del tercer milenio no puedo menos que escoger una muestra de arquitectura contemporánea: el gimnasio del colegio Maravillas, del arquitecto Alejandro de la Sota. Es uno de los cinco edificios para los que he solicitado a la Comunidad de Madrid, la declaración de BIC, Bien de Interés Cultural. Espero que el barco acabe llegando a buen puerto.

El gimnasio del colegio Maravillas, en la calle Joaquín Costa, casi esquina al paseo de la Castellana, es “uno de los ejemplos de la mejor arquitectura moderna española“. Así lo ha dejado escrito Kenneth Frampton, el prestigioso arquitecto e historiador de Columbia University. Y también el historiador inglés William Curtis, quien llega a decir que se trata de “la obra más significativa de la arquitectura contemporánea española“. El arquitecto Fernando Casqueiro sostiene, por su parte, que “la ampliación del colegio Maravillas con un gimnasio ha resultado ser una de las piedras miliares de la arquitectura española”.

Tan bueno me parece el proyecto, que escribí un texto sobre él, hace tiempo, y me inventé una visita a ese espacio del mismísimo Mies van der Rohe en la que el arquitecto alemán se deshacía en elogios (…)”

Accede al artículo, AQUÍ

