TONUCCI O CUANDO LOS PEDAGOGOS HABLAN DE CIUDAD

Por Virginia Navarro

Desde Blog Fundación Arquia

“La ciudad es una construcción colectiva, cultural y social, que ha originado reflexiones desde disciplinas muy diversas a lo largo de la Historia. Autores como Lewis Mumford[1], fotógrafos como Nigel Henderson[2], profesoras como Olga Adams[3] y arquitectos de referencia como Aldo Van Eyck se ocuparon tras la segunda Guerra Mundial de un tema hasta entonces apenas considerado: el niño en el entorno urbano. Años más tarde Colin Ward escribiría una de las obras de referencia en este tema, The Child in the City (1978), donde analizaría cómo los niños usan el espacio urbano y cómo la ciudad puede mejorar o empeorar las condiciones de vida de la infancia. No obstante, cuando en 1996 el pedagogo y profesor Francesco Tonucci publica su obra La ciudad de los niños, algo ha cambiado: el niño ya no sale solo a la calle. Por primera vez en la infancia del ser humano se ha perdido la primacía del juego libre, la libertad del disfrute lúdico sin vigilancia, y la pedagogía mide las consecuencias en el desarrollo.[4]

A pesar de los 20 años transcurridos, el análisis urbano planteado en el texto sigue vigente: la especialización y sectorización como principio de marginación de la vida urbana de los ciudadanos más “débiles” (ancianos, niños, personas con discapacidad…), la gentrificación y vaciado de los centros urbanos, la falta de seguridad, la hegemonía del coche frente al peatón y el espacio público como objeto de consumo (…)”

Accede al artículo, AQUÍ

