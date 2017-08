VOCACIÓN Y CULPABILIDAD

Por José María Echarte

“De las trampas más deleznables que el capitalismo extractivo ha generado en este comienzo del siglo XXI, quizá una de las más recientes sea la de mezclar vocación con responsabilidad para producir un hibrido laboral en el que la primera sirva como cheque en blanco para distribuir la segunda –transformada en culpa- de forma completamente distópica entre los trabajadores.

Así, las redes sociales se inundan de memes e imágenes, algunas de conferencias con una pretendida –y preocupante- intención de calidad, en las que se compara a los empleados japoneses con los españoles. Donde los primeros son ninjas, a los segundos se les culpa de una molicie casi congénita. Donde aquellos dan todo, estos no quieren trabajar.

Se obvia de la ecuación que el contrato de trabajo japonés es –a todos los efectos- vitalicio y que en España la precariedad reina en el mercado desde 1984. La simplificación ejemplarizante y cargada de moralina reduce a frases hechas y tópicos banales una realidad mucho más compleja en la que, y esto es lo peligroso, tiende a culparse al trabajador de todos sus males. De no desearlo con suficiente fuerza. De no dar el máximo. De no ir más allá. De no querer entregarse a la causa, olvidando unas condiciones laborales ajenas a la legalidad o sus salarios de miseria, al no ser su vocación lo suficientemente fuerte.

Sobran los ejemplos de este modelo perverso entre los anuncios que diariamente llegan a nuestro feed digital en los que se llega a afirmar que la preocupación por el sueldo y las condiciones de trabajo revelan falta de compromiso e interés. En una disciplina que mantiene un fuerte componente vocacional como la arquitectura, la exposición a este proceso de culpabilización del trabajador lleva desarrollándose décadas (…)”

