LUNARQUICOS PRÁCTICA EXPERIMENTAL DE ARQUITECTURA PARA NIÑOS

Por Fabiola Uribe

Desde Arqa

“La génesis

Éramos cuatro los allí reunidos: el entonces director del Museo, el arquitecto Ricardo Daza, dos estudiantes de arquitectura, Lucas Rincón y Eliana Núñez, y yo, también arquitecta.

Seis meses atrás, siendo 2011, habíamos iniciado un curso piloto de acercamiento a la arquitectura con 15 niños del Colegio Iparm de la Universidad.

La experiencia había resultado interesante desde el comienzo pues empezó a generarnos las suficientes preguntas e interés como para pensar que aquello podía consolidarse como un proyecto al interior del Museo que abriría el espacio para que la arquitectura pudiese ser abordada, experimentada y pensada desde la mirada fresca y desprevenida de los niños.

Ahora se trataba de ‘darle forma oficial’ a esa idea. A poco tiempo el impoluto museo, con sus dobles alturas y su espacialidad moderna, y hasta entonces abierto por tradición a adultos con exposiciones, conferencias y cursos, tuvo otros visitantes.

Se trataba de niños y niñas (niñ@s) cuyas risas, miradas y juegos empezaron a darle otro rostro a ese “templo” de silencio y pulcritud. Ese “nuevo público” llegaba allí cada sábado para hacer preguntas sorprendentes y poco convencionales, para asombrarse de lo que ya parecía cotidiano, para divertirse… para desacralizar la arquitectura y empezar a quererla a medida que la descubría.

Era, en conjunto, lo que estábamos buscando. Sin embargo, al principio no sabíamos muy bien cuál sería el alcance de los contenidos que aplicaríamos con los niñ@s, pues no éramos pedagogos: éramos arquitectos. No teníamos claras las herramientas para comunicarnos con un público infantil (…)”

