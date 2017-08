4 SENCILLOS PASOS PARA TU REINVENCIÓN PROFESIONAL. SISTEMA PEPA

Por Joan Vergara

Desde Arcoaching

“La reinvención profesional de un/a arquitecto/a comienza a ser algo bastante habitual en nuestro entorno. Lo veo mucho en sesiones de coaching con arquitectos.

Hoy te explicaré el sistema PEPA (JOSEFA quedaba mejor, pero no me cuadraban las siglas) en 4 pasos muy sencillos para escoger e iniciar el camino que te resulte más gratificante para tu reinvención profesional. El sistema te resultará muy útil tanto si eres arquitecto como si no lo eres.

P – Parar (la hemorragia)

E – Elegir (el objetivo)

P – Prepararte (para tu nueva vida)

A – Activar (tu nueva profesión)

También te daré al final del artículo un pequeño listado de opciones para que te reinventes basadas en experiencias de éxito que he conocido directa o indirectamente.

Para todo ello utilizaré como ejemplo la historia del arquitecto Armando Casitas. Intuyo que me acompañará en futuros artículos, me ha caído bien.

Como me ha salido un artículo de 3.400 palabras, te pongo un pequeño índice de contenidos. Y créeme, vale la pena leerlo todo hasta el final. Contiene cosas importantes que te vendrá bien saber para lanzarte a la reinvención con paracaídas (…)”

Accede al artículo, AQUÍ

Noticia seleccionada por el Canal de arquitectura STEPIENYBARNO.

STEPIENYBARNO EN TWITTER _ @stepienybarno

STEPIENYBARNO EN LINKEDIN

STEPIENYBARNO EN FACEBOOK

*Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación (comunicación y difusión) y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE, redactores de LA CIUDAD VIVA y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.

* Los editores de esta publicación digital no nos hacemos cargo de de los comentarios y conceptos vertidos en los textos firmados por otras personas, siendo éstos de responsabilidad exclusiva de sus autores.

* Tu comentario podrá ser moderado, por lo tanto, aunque aparezca inmediatamente al ser publicado en la entrada, los editores de esta publicación digital nos reservamos el derecho tanto de editarlo (si fuera necesario, para hacerlo más legible) como de eliminarlo en el caso de que se usen expresiones incorrectas (descalificaciones, palabras malsonantes…). A su vez, si quieres comentar desde el anonimato puedes hacerlo, aunque, nosotros personalmente, agradecemos que tod@s nos podamos identificar.