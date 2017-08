TORONTO TIENE EN CUENTA A LOS NIÑOS EN LA PLANIFICACIÓN URBANA

Por Jose M. Taboada

Desde TYS Magazine

“Toronto está estudiando la mejor manera de acomodar a los niños y jóvenes en barrios de viviendas colectivas.

El crecimiento de las ciudades norteamericanas y el aumento del coste de la vida, hace que muchas familias jóvenes les sea imposible adquirir una vivienda a las afueras de la ciudad. Debido a las distancias y costes de desplazamiento al trabajo, a los centros educativos y ocio. Por esta razón muchas de estas familias están habitando apartamentos y pisos en edifcios de vivienda colectiva, habituales en Europa.

Toronto ha publicado en mayo de 2017 PLANNING FOR CHILDREN IN NEW VERTICAL COMMUNITIES, que es una guía donde se examina cómo las nuevas viviendas en edificios plurifamiliares y sus barrios deben diseñarse para adaptarse mejor a las necesidades de loas familias con niños y adolescentes.

En el 2011, el 32% de las familias con niños vivía en viviendas colectivas y esta tendencia va en aumento, siendo la edificación colectiva la de mayor crecimiento en la ciudad. Por esta razón el estudio quiere asegurar que las familias prosperen y tengan una buena calidad de vida en estas edificaciones.

El estudio establece una serie de directrices sobre el desarrollo urbano, estableciendo tres escalas de investigación: la unidad (vivienda), el edificio y el barrio. Además aborda cuestiones como el tamaño de la unidad y el diseño, la construcción de instalaciones, el diseño del espacio público y las instalaciones en el barrio que la rodea (…)”

Noticia seleccionada por el Canal de arquitectura STEPIENYBARNO.

