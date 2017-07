LA EXPERIENCIA DE LA BELLEZA LLEGA POR SORPRESA. CONVERSACIÓN CON PETER ZUMTHOR

Por Nicolás Alvarado

“Nicolás Alvarado: Conocía su obra, pero para esta entrevista además he leído sus libros y me di cuenta que algo me hacía falta. Entre otras cosas, soy profesor de semiótica en la Universidad, y empecé a hablar con mis alumnos sobre el significado y, leyendo su libroPensar la arquitectura , me encontré de pronto ante la belleza, la claridad de la idea de serfrente a la idea de significado. ¿Piensa que le damos demasiada importancia la significado y que pensamos poco en lo que es el ser?

Peter Zumthor: No lo sé, sólo puedo decirle lo que me gusta. Existe de hecho una diferencia en nuestra cultura y nuestro pensamiento occidentales, pues tendemos a pensar en términos abstractos sobre las cosas, en algo un tanto distinto a las cosas mismas: su apariencia, su brillo. Y claro que siempre he estado interesado en ambas cosas, pero como arquitecto me interesa más hablar de la cosa misma: estar ahí en la experiencia de algo. Así que hay una experiencia intelectual de algo y una experiencia física, emocional de la cosa. Estoy más de este lado, pero no busco deshacerme de la primera; veo que de pronto se convierte en ideas sobre papel sobre ideas sobre papel sobre ideas sobre papel… ¿Dónde quedó la cosa?

NA: Sin embargo, no se puede escapar al pensamiento. Usted dice que se tienen estas reacciones absolutamente físicas a los espacios, a las cosas, y luego se intelectualiza —usted incluso ha escrito libros al respecto. Así que, de algún modo, el pensamiento tiene su función en relación con las cosas, ¿no es así? (…)”

