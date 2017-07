CUANDO ARQUITECTOS ALEMANES Y ESPAÑOLES TRABAJAN JUNTOS. ENTREVISTA Mª ANTONIA DEL HOYO Y GUIDO ROTTKÄMPER

Desde Arquitectura Singular

” Hoy traemos a nuestras páginas una entrevista muy particular ¿Quién dijo que alemanes y españoles no podrían trabajar juntos? ¿Pensabas que el carácter pasional español no podía conectar con la eficacia alemana? Te equivocabas. La arquitectura y el diseño te dan un ejemplo de ello y aquí lo traemos.

Conversamos con Mª Antonia del Hoyo y Guido Rottkämper, sendos arquitectos, una española, el otro alemán. Mª Antonia dirige con acierto la firma Habitando Ideas, con sede en España y Guido hace lo propio con Design2Sense en Alemania. Mª Antonia, colabora con este estudio germano con asiduidad, una relación que la hace viajar por Europa con frecuencia al encuentro de ese proyecto en el que prestar su saber hacer y su desempeño profesional dando lugar a una relación fértil y creativa. Hemos querido saber cómo es esta relación entre arquitectos.

Con ambos hemos hablado sobre su trabajo conjunto. Cómo es, cómo se articula… Aquí reproducimos la conversación salpicada de bellas fotografías de ese trabajo firmado por Design2Sense. Sin duda una entrevista que inspirará a muchos de nuestros lectores y arquitectos.

Empezamos esta entrevista acercándonos al perfil de Mª Antonia del Hoyo (…)”

Accede a la entrevista, AQUÍ

Noticia seleccionada por el Canal de arquitectura STEPIENYBARNO.

STEPIENYBARNO EN TWITTER _ @stepienybarno

STEPIENYBARNO EN LINKEDIN

STEPIENYBARNO EN FACEBOOK

*Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación (comunicación y difusión) y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE, redactores de LA CIUDAD VIVA y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.

* Los editores de esta publicación digital no nos hacemos cargo de de los comentarios y conceptos vertidos en los textos firmados por otras personas, siendo éstos de responsabilidad exclusiva de sus autores.

* Tu comentario podrá ser moderado, por lo tanto, aunque aparezca inmediatamente al ser publicado en la entrada, los editores de esta publicación digital nos reservamos el derecho tanto de editarlo (si fuera necesario, para hacerlo más legible) como de eliminarlo en el caso de que se usen expresiones incorrectas (descalificaciones, palabras malsonantes…). A su vez, si quieres comentar desde el anonimato puedes hacerlo, aunque, nosotros personalmente, agradecemos que tod@s nos podamos identificar.