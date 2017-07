CASAS SOÑADAS: EL HOGAR IDEAL DE MIGUEL BARAHONA

Desde Houzz

“La casa de este arquitecto es un compendio de 10+1 términos, fruto de sus años de práctica profesional y de las relaciones con sus clientes.

Esta casa forma parte de una serie en la que reconocidos arquitectos e interioristas han aceptado el reto de diseñar la vivienda de sus sueños con imágenes de Houzz. La única regla es que no hay reglas. El único límite: su capacidad para encontrar lo que más les guste en un océano de imágenes de interiores de medio mundo.

Durante mucho tiempo he buscado la casa de los sueños. No de los míos, sino la casa de los sueños de otros. Aquella en la que no solo puedan vivir, realizar sus actividades cotidianas, sino con la que se puedan identificar, que muestre su forma de estar en el mundo, de “habitar poéticamente”.

Parece ser que Kazuyo Sejima no pudo o no quiso diseñar su propia casa. Le dejó a Ryue Nishizawa el trabajo de imaginar ese espacio. Para ella la arquitectura no es porque sí. Parte siempre del diálogo. Necesita de un cliente con el que conversar, alguien en cuyos sueños poder escudriñar, para el que idear nuevos mundos. Sin ese contrario no le veía sentido al proceso de proyectar. O tal vez quiso, por una vez, que fuera otro el que buscara y materializara sus sueños (…)”

Accede al texto, AQUÍ

