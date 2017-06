SHULMAN INSPIRED, CALIFORNIA DESIRED

Por Marina Chetner

“I think it’s just a beautiful way of thinking of my dad and Los Angeles as siblings. They really did grow up together. ~ Judy McKee, daughter of Julius Shulman

Shulman’s pictures have this base of romance to them. His work represents a certain ideal that happened years ago. ~ Ed Ruscha, artist

History is strange. Here, it becomes mystical. ~ Julius Shulman on Los Angeles.

Within 24 hours, I have garnered a greater appreciation for Californian architecture than ever before thanks to the works of a leading photographers in the 20th century, the late Julius Schulman (1910-2009).

This happened while watching the 90-minute documentary, Visual Acoustics: The Modernism of Julius Schulman, and afterwards, while researching what I had seen. I appreciate that fellow bloggers, All About Travel and The Way I See It recommended I see the film (in response to my Vintage Inspired California post).

I was ordained to become a photographer, I was destined... ~ Julius Shulman. (…)”

Accede al artículo, AQUÍ

