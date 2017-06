Desde Carlos Bento Company

“Paco Sáenz de Oiza era un gran arquitecto y un extraordinario polemista que te removía por dentro con su discurso, donde la arquitectura era una pequeña parte de un mundo abigarrado y contradictorio. No era un profesor al uso. Te volvía un poco del revés, te complicaba, pero te matabas por asistir a sus clases. En 1973 fué el presidente del Tribunal del PFC, que me aprobó y me hizo arquitecto. Veinte años después fuí a verle a su estudio en General Arrando y volvió a deslumbrarme con su ingenio y su verbo arrollador. Era único.

Francisco Javier Sáenz de Oiza nació en 1918 en Caseda (Navarra) en la casa de sus abuelos, en donde su madre se refugió huyendo de la gripe que asoló España ese año. Cursó estudios secundarios en Sevilla y Madrid; entre 1934 y 1936 realizó los dos cursos necesarios de ciencias exactas para poder entrar en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. En 1946 se graduó con un brillante expediente académico que le valió el Premio Aníbal Álvarez, y al año siguiente viajó a Estados Unidos gracias a la beca Conde de Cartagena, otorgada por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En ese país profundizó en el estilo de la gran arquitectura urbana moderna”.

