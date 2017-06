ARQUITECTURA Y VIDEOJUEGOS… Y NEUROCIENCIA

Por Ana Mombiedro

Desde Metaspace

“Mis 4 consolas en casa no pasaron desapercibidas.

–“¿Eres una gamer?”

–“Pues no sé, pero para concentrarme en la investigación lo que más me ayuda es echar unas partidas a la consola. Sí que es verdad que a veces me puedo tirar horas jugando…” Y es que, mientras sea un juego de plataformas o de acción, me da igual la wii, que la Nintendo 64, la PSP, la Gameboy, cualquier Playstation o el ordenador. Después de todo… puede que un poco gamer, sí que sea.

¿Quién nos iba a decir que cuando a finales de los 80 veíamos por primera vez la Nes o la Megadrive, íbamos a hacer de ello mucho más que un hobby? Según he estado investigando, haber jugado tantos años a videojuegos de este tipo no sólo ha marcado mi modelo de pensamiento sino que también ha supuesto también un importante mecanismo de aprendizaje.

Conozco a compañeros de profesión que comenzaron a jugar a la consola de peques y no han dejado de hacerlo. Hoy ando liada estudiando el funcionamiento del cerebro para aplicarlo a la arquitectura, ya través de este trabajo he comenzado a entender que este hobby nos ha ayudado a configurar nuestra manera de desenvolvernos y de entender el mundo. Esto ocurre especialmente en profesiones creativas como la arquitectura o el diseño (…)”

