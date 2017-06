TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA

Por José María Echarte

Desde n+1

“Desde n+1 sección educativa y como parte de nuestro curso “Aprenda a leer entre líneas” les ofrecemos esta nueva entrega del apartado “Clients FROM HELL” en la que aprenderemos a saber qué nos está diciendo exactamente un cliente –en fin… – cuando nos pide algo.

Procedamos.

Vean aquí la ofertita.

Preparense para alucinar, in ¡OH! so many colurs.

Empecemos por el principio. ¿Cuál es el objeto del proyecto? Una vivienda de 100 m2 en un solar de 1000 m2.

No tengo yo vistos muchos solares de suelo URBANO de 1000 m2, y si los hay no se emplean para construir una vivienda de 100m2. Con una edificabilidad ridícula de 0,3 m2 / m2 te salen, a lo tonto, 300m2. Con una edificabilidad normal de urbano –cercana al 0,7- te salen unos 700m2. En 700m2 entran muchas viviendas. Sospechoso (…)”

