Testimonios de Asesoramiento de Identidad Digital _ por Stepienybarno:

Testimonio de Javier García Librero

“Ayer tuve la oportunidad de disfrutar de un MiniAsesoramiento.

La verdad es que fue MUY ÚTIL y me sirvió bastante. Siempre es interesante contar tus ideas a terceras personas y que te las evalúen.

En este sentido, tengo que agradecer a Stepienybarno por EVITAR QUE COMETIERA ERRORES que sin sus consejos y su experiencia hubiera cometido! jejejej.

La verdad es que me sentí muy cómodo en todo momento.

Yo sinceramente animo a todo el grupo a que se inscriba que si no me apunto yo otra vez”.