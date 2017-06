ARQUITECTURA Y PEDAGOGÍA EN EL DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA MODERNA

Por Francisco Ramírez Potes

“La arquitectura escolar tuvo un efecto catalizador para el desarrollo de la arquitectura del Movimiento Moderno. Más que ningún otro programa, por la naturaleza de su función social, los edificios escolares permitieron el desarrollo de potentes arquitecturas, aunque paradójicamente reducidas en número. Este trabajo, desarrollado en el contexto de una investigación sobre arquitectura y pedagogía en la arquitectura reciente, recoge las propuestas más significativas en la relación entre programas pedagógicos y formas y espacios arquitectónicos modernos.

pesar de la larga historia de la educación, sólo en el siglo XIV aparecerían, en Occidente, las aulas en edificios diseñados específicamente para alojar escuelas primarias. La enseñanza, hasta entonces —y durante mucho tiempo—, se impartía en edificaciones que no la tuvieron como su programa central. La preocupación por las construcciones escolares va de la mano de la importancia que la educación adquiere con el avance de la democracia a finales del siglo XVIII y durante el XIX, cuando, junto al derecho al voto universal, se encuentra el de saber leer y escribir. Extender la educación a amplios sectores de la población fue la preocupación de Joseph Lancaster, quien propondría un modelo de educación mutual, con cientos de niños sentados en bancas en el centro de un salón frente a un profesor, dejando espacios de circulación alrededor de los mismos para permitir el trabajo con monitores. Este modelo, adoptado en Inglaterra y en Estados Unidos —en Filadelfia y Nueva York—, se acompañó de especificaciones de diseño recogidas en 1809 por el propio Lancaster en Hints and Directions for Building, Fitting Up, and Arranging School Rooms (Abbagnano y Visalberghi, 1982) (…)”

