UN PLANETA IMPRESO EN 3D

Por Zigor Aldama

Desde El País, Tecnología

“Visitamos la empresa china que quiere revolucionar la arquitectura con los edificios que imprime utilizando ‘tintas’ elaboradas con materiales reciclados

“Donald Trump podría construir su muro de forma mucho más rápida, barata, y ecológica”. Ma Yihe ríe, pero no bromea. “Solo tendría que encargárnoslo a nosotros. Se ahorraría en torno al 40% del presupuesto y estaría listo en cuestión de meses”. Ma es fundador y presidente de Winsun New Materials, una empresa china que no esconde su enorme ambición. Imprimimos el futuro de la arquitectura, dice su eslogan. Y no parece un farol: en 2008 se convirtió en la primera compañía que utilizó una impresora 3D para construir un edificio y, desde entonces, sus proyectos han ido ganando envergadura.

El año pasado, Winsun logró imprimir un bloque de viviendas de cinco plantas en un mes, una mansión de corte europeo en tres días, y varias casas tradicionales chinas con patio interior en dos jornadas. “En un principio, los arquitectos no querían trabajar con nosotros, así que la primera generación de edificios la diseñé yo y era extremadamente fea. Pero ahora hemos logrado imprimir nuevos materiales de revestimiento que permiten dar a los edificios la apariencia de los tradicionales, y son tan evidentes los avances que propicia nuestra tecnología que ya trabajamos con diferentes empresas de diseño”, apunta Ma (…)”

