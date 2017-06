CUANDO EL ARQUITECTO SE CONVIRTIÓ EN INSTAGRAMER

Por Victoria Gallardo

Desde El Mundo, Metrópoli

“Quienes se detienen ante una fotografía de Luis Rodríguez (‘Luisón’ para los amigos) no tardan en averiguar que es obra suya. Adivinar que tras sus imágenes se esconde un arquitecto tampoco es complicado. Basta con prestar un poco de atención al cuidado con el que sirve y presenta la luz, las distribuciones y las geometrías. “Para mí, arquitectura y fotografía están íntimamente relacionadas. Tienen muchas cosas en común. Ambas incorporan el espacio, las proporciones, la composición, el equilibrio entre lleno y vacío y, muy importante, el factor humano”, asegura. “La fotografía que a mí me gusta y la que trato de hacer es la que emociona, la que despierta sentimientos en el espectador. Una imagen no es bella sólo porque tenga los elementos justos y bien repartidos, sino porque despierta emociones, porque estimula la imaginación, porque hace pensar”, recalca.

Comenzó retratando las calles de su barrio en estampas con las que daba los buenos días en Instagram, red social a la que se unió un 18 de octubre de 2010 (…)”

Accede al artículo, AQUÍ

