HÁGASE A LA IDEA, LAS PLAZAS DE APARCAMIENTO VAN A DESAPARECER DEL CENTRO DE LAS CIUDADES

Por Pedro Torrijos

Desde El Economista

“Hubo dos cosas que me sorprendieron cuando estuve en Londres por primera vez hace ya más de quince años. Por un lado, la pavorosa temperatura, que me fui a finales de mayo con mi paraguas y mi chubasquero esperando plomizos días de lluvia como los de una película de Ken Loach y me encontré con una ola de calor que derretía los bombines de los ejecutivos de la City. Lo otro que me fascinó no fueron las molonas matrículas de los taxis, sino que los ejecutivos de la City no tenían bombín y tampoco tenían coche. Al menos, no lo usaban para ir a la oficina.

Recuerdo mirar entre la admiración y la envidia como dos tipos trajeados desde el chaleco a los zapatos Oxford salían de la sede de The Economist con sendas mochilas de las cuales extrajeron sendas bicicletas plegables, se colocaron sendos brazaletes reflectores en sus pantalones de raya diplomática y se fueron St. James’s Street abajo en sendas y acompasadas pedaladas. ¿Cómo podías ser esto? ¿Cómo es que señores de dinero y estatus usaban un medio de transporte tan de pueblo como la bici? Pues porque Londres ya estaba dando pasos hacia la verdadera comprensión del coche privado en el centro de la ciudad: que sobra (…)”

Accede al artículo, AQUÍ

