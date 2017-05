THE LIVING POD. DAVID GREENE, ARCHIGRAM. 1966

Desde Especies de Espacios en Construcción

“Paradigms: Trailer homes, ‘Prefabs’, etc. Development: The ‘house’ is regarded here as consisting of two major components: a living-pod and attached machines.

Description:

Part One, a Pod … Colour, bonded white. Twelve support nodes (six tension, six compression). Four apertures (25 per cent surface). one access aperture, all with vacuum fixing seals, inner bonded sandwich of insulation and /or finish. Multi-purpose inflating floor 45 per cent area.

Part Two: Machinery, four automatic self-levelling compression legs for maximum 5 feet of water or 40-degree slope. Two transparent sectionalised sliding aperture seals with motors. Transparent entry seal with ramp and hydraulics. Two wash capsules with electrostatic disposal, air entry, and total automatic body cleaning equipment. One only with total body water immersion possibility. Two rotating silos for disposable toilet and clothing objects, etc. Vertical body hoist. Climate machinery for temperate zone (with connections to inflating sleep mats and warm section of inflating floor). Non-static food dispenser with self-cook modifications. Non-static media, teach and work machine with instant transparent cocoon ring. Inflating screens to sleep mats (…)”

Accede al artículo, AQUÍ

