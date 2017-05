SMILE INC.

Os animamos a echar un ojo al post que nos hace llegar Nadil Chilah, alumno de la última edición de nuestro curso online de Identidad Digital.

Año 0, día 15. Han pasado dos semanas desde que llegó el ansiado mensaje a mi email. Aún recuerdo esa tarde. Todos los compañeros nos habíamos reunido en el bar de siempre a templar nuestros nervios juntos, pues sabíamos que de un momento a otro nuestros teléfonos vibrarían al unísono dándonos un veredicto: aprobado o suspenso. Una justificación a esos dos años de trabajo incesante y que resumían una larga e intensa formación en un todo o nada. Y sin embargo llegó, aprobado, quien lo diría, se hizo realidad ese sueño, esa pequeña porción de satisfacción y felicidad, y nos encontró en el bar de siempre, en el Smile, buen lugar para un buen día.

Y ya pasaron los días, se acabaron las felicitaciones, y de vuelta en una rutina sin obligaciones se ha instalado una idea en mi cabeza, que cual virus se apodera de todo mi ser dejándome inmóvil: el camino no ha terminado, solo acaba de comenzar. -Crisis, falso autónomo, boom inmobiliario, prácticas … – términos que años atrás he obviado con la falsa sensación de que no me afectaban hoy retumban todos mis cimientos lamentando el por qué algo tan bello como la arquitectura nos hace sufrir a sus más humildes servidores.

Y de repente, otro email. Un tal Lorenzo necesita una foto mía – ¿spam? -. Accedo y cuando leo sus nombres una sucesión de recuerdos me bombardean como si de una vieja borrachera se tratase – de madrugada y sin saber muy bien el motivo me he inscrito en un curso sobre Identidad Digital dirigido por unos tales StepienyBarno-. No alcanzo a entender bien qué es eso de identidad digital; sin embargo, se despierta en mí un repentino placer de sentirme en un nuevo sendero desconocido, y cuyo final no llego a ver, pero que se descubre como un camino lleno de luz.

Año 0, día 17, nueva era digital, trabajo en equipo, cambio, sociedad; 18, reputación, repercusión, difusión; 19, marca, personalidad, fortalezas, branding, imagen – el ritmo no cesa, los días son intensos, sin embargo, hay algo que engancha y nos hace querer más y más. Un sano vicio que no me importa tener y me obliga a estar horas tras la pantalla engullendo información. –; 20, marketing, ventas, confianza; 21, canvas, empresa, socios, cliente; 22, productividad, focalización, tiempo, organización – me he impregnado de un nuevo vocabulario, palabras que hasta ahora se nos habían vetado en el oficio pues no se podía pervertir la figura del técnico-artista que trabaja por su amor a la tríada vitruviana.

Nuestros facilitadores en el curso han corrido esas cortinas llenas de polvo y nos han enseñado la realidad del mundo, el exterior de la caverna: somos una empresa y tenemos que pensar como tal, es decir, contar con un producto, difundirlo, venderlo y apoyarnos en el mundo digital como altavoz. –; 23, comunicación online, estrategia, contenido, público; 24, web, blog, visibilidad, posts, comentarios; 25, redes sociales, interacción, constancia, estilo, diálogo… – algo ha cambiado. Se han movido todos mis esquemas, activando los resortes de una maquinaria oculta.

Soy creyente de una nueva fe, en donde todas estas neuronas unidas en una sinapsis global prefieren defender su oficio tras un teclado y una pantalla, divulgando y enseñando: donando conocimiento.

Año 0, día 28. Han pasado dos semanas desde que llegó el inesperado mensaje a mi email. Al fin consigo descansar. Estos días han pasado de manera fugaz, y ahora siento que debo reposar y madurar todo lo que he adquirido últimamente. Me siento agradecido a Agnieska y Lorenzo por haber abierto esta puerta y empujado a ella, a esa periferia de la arquitectura en donde hay y queda tanto por hacer. Trabajar tu Identidad Digital no es algo sencillo, requiere mucho esfuerzo y dedicación, sin embargo, tengo ganas y no me siento solo. Aun debo aprender mucho y profundizar en mis nuevos esquemas, pero la red es inmensa, y todos me están esperando.

Salgo a la calle perdido en mis pensamientos y con una extraña idea: la arquitectura siempre encuentra su motivación en la periferia. Quizás, no lo sé, pero hoy es un buen día para estar en un buen lugar, en el bar de siempre, en Smile.

Más sobre el autor: Nadil Chilah, arquitecto por la eAM’. Interesado en la tecnología y las nuevas tendencias, sin olvidar la tradición como pilar de los avances del presente, entiende la profesión como un servicio público. Comprometido con labores sociales y la divulgación, sigue sus pasos en @nadilchilah.

