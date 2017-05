ARQUITECTURA PARA NO ARQUITECTOS (PARTE I: LA PRENSA)

Por Andrea Robles

Desde El Blog de Fundación Arquia

“ <<Yo creo que la sociedad sí que está interesada en la arquitectura, sólo que a veces los arquitectos no sabemos transmitir de forma adecuada lo que les sería interesante conocer de ella>>. (1)

Nada nuevo bajo el sol. Los arquitectos estamos acostumbrados a la enorme brecha que nos separa del resto de la sociedad (aquella para la que trabajamos). Sin embargo, la revolución digital y sus cambios acelerados están intentando aportar diferentes avances en la labor de acercar nuestro servicio a la ciudadanía.

El extracto anterior, de hecho, pertenece a una entrevista realizada en el blog Diario de una arquitecta (Elena de Frutos), una de las publicaciones online enfocada a mejorar y acercar nuestra labor profesional a la sociedad. “Me atrevo a decir que nos pasa lo mismo con el resto de la sociedad, personas que probablemente nunca serán nuestros clientes pero que no entienden qué aportamos al bien común, por qué somos necesarios e, incluso, en qué consiste nuestro trabajo. Hay demasiada distancia.” (2)

¿De dónde viene esta distancia? Hagámosnos de nuevo ciertas preguntas esenciales: ¿Qué les interesa de la arquitectura a aquellas personas que no han estudiado arquitectura? ¿Para qué necesitan la arquitectura los no arquitectos? ¿Qué pueden valorar de ella? ¿Por qué razones contrataría una persona o una institución a un arquitecto para realizar un buen proyecto? Partiendo de la base de que no se puede valorar lo que no se conoce… ¿Qué nociones tienen de arquitectura y a través de qué canales les llegan? (…)”

Accede al artículo, AQUÍ

Ya es posible inscribirse a la séptima edición de nuestro CURSO ONLINE de IDENTIDAD DIGITAL para arquitectos. Un curso hecho por arquitectos, para arquitectos. Si te interesa mejorar tu visibilidad en la red y, por lo tanto, tus posibilidades laborales ¡este es tu curso! >> Acceder <<

Noticia seleccionada por el Canal de arquitectura STEPIENYBARNO.

STEPIENYBARNO EN TWITTER _ @stepienybarno

STEPIENYBARNO EN LINKEDIN

STEPIENYBARNO EN FACEBOOK

*Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación (comunicación y difusión) y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE, redactores de LA CIUDAD VIVA y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.

* Los editores de esta publicación digital no nos hacemos cargo de de los comentarios y conceptos vertidos en los textos firmados por otras personas, siendo éstos de responsabilidad exclusiva de sus autores.

* Tu comentario podrá ser moderado, por lo tanto, aunque aparezca inmediatamente al ser publicado en la entrada, los editores de esta publicación digital nos reservamos el derecho tanto de editarlo (si fuera necesario, para hacerlo más legible) como de eliminarlo en el caso de que se usen expresiones incorrectas (descalificaciones, palabras malsonantes…). A su vez, si quieres comentar desde el anonimato puedes hacerlo, aunque, nosotros personalmente, agradecemos que tod@s nos podamos identificar.