TODO LO QUE QUISISTE SABER Y NUNCA PREGUNTASTE SOBRE METODOLOGÍA BIM

Hoy, os animamos a echar un ojo al post (trabajo de curso) que nos hacen llegar tres de los alumnos de la última edición de CURSO ONLINE de IDENTIDAD DIGITAL para arquitectos: Alejandro Ruiz, Juan José Mejías Rodríguez y Nadil Chilah.

¡Esperamos que sea de vuestro interés!

………………………………………………………….

1_ ¿Qué es eso?

Muchos son los conocedores de esta metodología, y muchos aquellos que siguen tropezando en la misma piedra. BIM no es un software, es un método. Aun así, se sigue usando este término como sinónimo de programas como Autodesk Revit o Allplan.

Modelado de la Información del Edificio (Building Information Modeling), o BIM, permite integrar modelos tridimensionales y bases de datos, generando un único modelo virtual del edificio con toda la información del mismo.

Su mayor potencial recae en la posibilidad de colaborar con todos los agentes que intervienen en el ciclo de vida del edificio, desde su concepción, en forma de proyecto, pasando por su construcción y explotación, y finalizando con su demolición.

2_ ¿Qué consigo? ¿Para qué sirve?

Para realizar un modelo inteligente VCM (Virtual Construction Model) que genera una construcción virtual previa de nuestro proyecto, y que aporta beneficios y optimiza la edificación real.

No sólo ahorra tiempo en la fase de modelado, en la generación de documentación 2D (actualización automática del dibujo al modificar elementos) o en la comprobación de interferencias de diseño, sino que proporciona toda la información relativa a la construcción, como condiciones de parcela, climatología, diseño, estructura, instalaciones, materiales, fabricantes, espacios, mediciones, costes, etc. Todos los actores así quedan interrelacionados.

3_ ¿Es caro? ¿Cuánto cuesta?

Lo más costoso del proceso es el cambio de mentalidad radical que supone, pues la individualidad se sustituye ahora por una red colaborativa. Además del tiempo de aprendizaje que requiere, esto conlleva a establecer una planificación y orden riguroso.

4_ ¿Dónde se implanta? ¿Es recomendable para cualquier tipo de estudio o empresa?

Cualquier estudio de arquitectura y/o ingeniería puede usar BIM, ya que el objetivo principal es crear un modelo central en el que todos los agentes involucrados dentro del proceso constructivo participen activamente

5_ ¿Quién “proyecta” (promueve) la metodología BIM?

Actualmente la metodología BIM está siendo promovida a través de la plataforma Building Smart , la cual se encarga de informar y asesorar, además de estar haciendo un esfuerzo por crear una serie de manuales denominados uBIM, cuya finalidad es facilitar la implantación de esta metodología en nuestro país.

6_ ¿Quién usa BIM? ¿Necesidad de formación específica?

Como ya hemos dicho, cualquier estudio puede utilizar BIM, el problema está en la oferta formativa variada y no estandarizada. Actualmente la oferta de másteres y cursos relacionados se está ampliando cada vez más, pero hay que andarse con ojo, ya que no todos aportan calidad y algunos se quedan sólo en el manejo de programas determinados, sin explicar e indagar en todo el proceso.

7_Si no requiere de formación para usarla, pero sí es recomendable obtener conocimientos sobre esta, ¿quién otorga la titulación al respecto?

El boom del BIM ha provocado que los centros de formación se suban al carro a través de cursos y másteres de especialización BIM. Hay que distinguir entre los cursos, que a veces se centran exclusivamente en el software y el diseño, sin profundizar en la metodología en sí. Para ellos es necesario recurrir a másters (BIM Management) donde la carga lectiva nos permite ahondar en el tema. Nuestra recomendación sería además del precio, elegir la formación donde se entienda el BIM como un medio para mejorar la productividad, impartido por profesionales con experiencia contrastada en el sector que enseñen como trabajar en un proyecto real.

8_ ¿Qué ahorro con BIM? ¿Cuánto ahorro?

Mucho se ha hablado de las bondades del BIM como paradigma del ahorro económico, y esto es una verdad a medias, ya que el único modo de ahorrar dinero en la construcción de un edificio es gestionando bien el proceso. En este aspecto dicha metodología ayuda a ahorrar tiempo de diseño, obligando a pensar en mayor profundidad desde los inicios, viéndose implementado por el trabajo colaborativo (woksharing) y el pensamiento lateral, donde todos los agentes implicados trabajan bajo consenso sobre un modelo central integral.

9_ ¿Qué herramientas o sistemas se emplean?

El paso de CAD a BIM es un hecho natural, como fue pasar del dibujo “a mano” al ordenador, aunque todavía exista un frente que se opone al cambio.

La principal diferencia entre estos softwares es que mientras en CAD dibujamos líneas, en BIM construimos un modelo virtual que contiene toda la información técnica necesaria. De este modo desde los inicios contamos con una gran cantidad de información que se traduce en un trabajo más eficiente, fluido y mejor gestionado.

10_ Quiero realizar un proyecto mediante tecnología BIM. ¿Qué tiene BIM de verdad? ¿Es productivo?

Aunque hemos hablado de las ventajas del BIM, no es milagroso, aún queda mucho por hacer y para poder implementarlo correctamente debemos cambiar nosotros y nuestro concepto de productividad. Estamos rodeados de distracciones que nos mantienen dispersos, en este sentido, se entiende que ser productivo no se trata de hacer mucho, sino de controlar lo que hacemos teniendo perspectiva: entender a corto, medio y largo plazo, priorizando qué elegimos hacer o no hacer (en el siguiente enlace encontraremos los 7 mandamientos que todo arquitecto productivo ha de seguir ). Sin focalizar, la implementación de la metodología BIM en España seguirá siendo anecdótica, y es que las pocas acciones llevadas a cabo desde el Ministerio de Fomento no sirven para incentivar su uso. Por ello, pensamos que la estrategia a seguir sería la creación de la figura del BIM Coordinator como una actividad regulada que diese sentido al sector, y a su vez mostrar las bondades que conlleva trabajar en BIM al cliente, pues es este al final quien decide que es lo que quiere. Adaptarse o morir, no queda otro remedio.

Sobre los autores:

Alejandro Ruiz, Arquitecto por la Universidad de Granada, y BIM Architect, apasionado de la restauración y la rehabilitación, comprometido con la puesta en valor cultural de los pueblos, donde le gustaría potenciar los valores de la arquitectura popular, que tanto esconde a plena vista.

Juan José Mejías Rodríguez, arquitecto por la ETSA de Sevilla con formación en metodología BIM. Actualmente ejerzo mi oficio en Estudio Curtidores además de desarrollar mi práctica como autónomo en el ámbito de algunas de mis pasiones, arquitectura, diseño gráfico, producción de infografías y AR&VR.

Nadil Chilah, arquitecto por la eAM’. Interesado en la tecnología y las nuevas tendencias, sin olvidar la tradición como pilar de los avances del presente, entiende la profesión como un servicio público. Comprometido con labores sociales y la divulgación, sigue sus pasos en @nadilchilah .

Ya es posible inscribirse a la séptima edición de nuestro CURSO ONLINE de IDENTIDAD DIGITAL para arquitectos.

Un curso hecho por arquitectos, para arquitectos. Si te interesa mejorar tu visibilidad en la red y, por lo tanto, tus posibilidades laborales ¡este es tu curso!

>>Acceder<<

También te gustará: TESTIMONIOS DE LOS ALUMNOS DE LA SEXTA EDICIÓN DEL CURSO DE IDENTIDAD DIGITAL. http://www.stepienybarno.es/blog/2017/05/10/testimonios-de-los-alumnos-de-la-sexta-edicion-del-curso-de-identidad-digital/

Editores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

Y como siempre, si te gustó el post, estaría genial que lo compartas en tus redes sociales.

A su vez, si todavía no estás suscrito a nuestra Newsletter, te animamos a hacerlo en la casilla que tienes al terminar este artículo.

Si te interesa contactar con nosotros para que te ayudemos a mejorar tu visibilidad online y, en consecuencia, mejorar tus oportunidades laborales, no dudes en escribirnos a: blog@stepienybarno.es

* Este artículo ha sido escrito con carácter divulgativo y sin ningún tipo de ánimo de lucro.

STEPIENYBARNO EN TWITTER _ @stepienybarno

STEPIENYBARNO EN LINKEDIN

STEPIENYBARNO EN FACEBOOK

* Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE, redactores de LA CIUDAD VIVA y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.

* Los editores de esta publicación digital no nos hacemos cargo de de los comentarios y conceptos vertidos en los textos firmados por otras personas, siendo éstos de responsabilidad exclusiva de sus autores.

* Tu comentario pudiera ser moderado, por lo tanto, aunque aparezca inmediatamente al ser publicado en la entrada, los editores de esta publicación digital nos reservamos el derecho tanto de editarlo (si fuera necesario, para hacerlo más legible) como de eliminarlo en el caso de que se usen expresiones incorrectas (descalificaciones, palabras malsonantes…). A su vez, si quieres comentar desde el anonimato puedes hacerlo, aunque, nosotros personalmente, agradecemos que tod@s nos podamos identificar.