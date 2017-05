LAS 13 ENMIENDAS DE LA CSCAE ¡POR UNOS CONCURSOS JUSTOS!

Desde CSCAE

“Las 13 enmiendas del CSCAE a la Ley de Contratos del Sector Público

El CSCAE ha presentado, ante los Grupos Parlamentarios, trece enmiendas al proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, que se resumen a continuación.

El Derecho comunitario y en particular la Directiva 2014/24/UE sobre Contratación Pública, que ahora se transpone, considera que la licitación de servicios de Arquitectura debe tener un tratamiento singular, al tratarse de prestaciones de carácter intelectual. Esta consideración particular de nuestro sector exige la remisión a una regulación especial que asegure el cumplimiento del objetivo fundamental, que no es otro que el de asegurar la calidad de las ofertas y la correcta realización del trabajo, en beneficio de consumidores y usuarios y del interés general . Las adjudicaciones de servicios de Arquitectura y Urbanismo no pueden tratarse normativamente como las licitaciones generales de otros servicios.

ENMIENDA 1. Eliminar la limitación temporal en la justificación de la solvencia

ENMIENDA 2. Propiciar la participación de profesionales jóvenes y de pequeños estudios

ENMIENDA 3. Fomentar la calidad arquitectónica en la contratación pública limitando el criterio del precio a un máximo del 20% (…)"

Accede a las 13 enmiendas y al documento completo, AQUÍ

