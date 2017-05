TESTIMONIOS DE LOS ALUMNOS DE LA SEXTA EDICIÓN DEL CURSO DE IDENTIDAD DIGITAL.

“(…) Me encantó que no se quede sólo en la Identidad digital como mera presencia en la red y se plantee como la combinación de estrategia empresarial, productividad y comunicación on line. No solo el curso cumplió con mis expectativas si no que las superó

La labor de Stepienybarno inmejorable. Los vídeos diarios para mí son de las mejores cosas del curso. Presentan de maravilla la temática y te meten el gusanillo de adentrarte en el material.

Ante el estado actual de la profesión de desánimo generalizado este curso abre la mente a un mundo lleno de posibilidades aprovechando una era digital a la que no le estamos sacando el suficiente partido desde nuestra profesión. Ahora voy a organizar un poco todo mi” batiburrillo” on line y, sobre todo, nos vamos a poner seriamente a pensar en la estrategia empresarial del estudio.”