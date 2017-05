TERCER ENTORNO: ¿PROGRESO O RETROCESO?

Hoy os presentamos el post que nos hacen llegar Teresa Camino Sánchez y Francisco Camino Sánchez, dos de nuestros alumnos de la última edición del curso online de identidad digital para arquitectos.

¡Seguro que os encanta!

El filósofo Javier Echeverría habla del tercer entorno como un espacio virtual donde interactuamos sin estar necesariamente presentes en el plano físico. Un mundo digital en el que compartimos, creamos y vinculamos nuestras acciones mediante las nuevas tecnologías.

De alguna manera, si no nos adaptamos al rápido cambio que experimenta la sociedad contemporánea digital nos sentiremos excluidos. Por lo que estamos atados a un determinismo tecnológico. Como decía Darwin, la mejor adaptación al cambio garantiza la supervivencia. Con la tecnología y el mundo laboral en el que vivimos pasa algo parecido. Si no nos subimos al caballo de las nuevas tecnologías, nuestra vida en el ámbito laboral e incluso social se va a ver afectada por el avance del resto.

Es decir, el cambio va a escoger a aquellas personas que mejor adaptadas estén a este nuevo entorno. Aunque no estamos de acuerdo con el darwinismo social en el que prima la supervivencia del más apto dentro de la sociedad, lo cierto es que hay una realidad férrea con la que lidiamos. Esta realidad parte de la premisa que estamos en una sociedad en la que si nuestras competencias digitales no están bien desarrolladas no estamos a la altura para llevar una vida dinámica y en paralelo con las personas que la conforman.

Por otro lado, la tecnología y la era digital son parte progreso, no nos cabe duda. Gracias a ella la ciencia ha avanzado exponencialmente estas últimas décadas. Pero sin una educación concienzuda de cómo utilizar estos avances digitales, el exceso de información para la sociedad unido los intereses políticos o económicos pueden mediar con la manera en que nos afecta este tercer entorno. A veces para bien, a veces para mal. Al fin y al cabo, estamos en un mundo globalizado en el que hay siempre un interés político, económico o cultural que hace que determinados aspectos avancen y otros, por lo contrario, se estanquen.

Creemos que bien utilizadas las herramientas digitales son maravillosas, pero como ocurre en las historias de ciencia-ficción y literatura, un uso incorrecto puede llevarnos a deshumanizarnos e ir hacia un mundo que parece avanzar pero sin una dirección específica. Por eso nos animamos a hacer la siguiente reflexión:

Muchas veces nos replanteamos las distintas rutas que existen para llevar a cabo el proyecto de la vida y nos damos cuenta de lo que nos horrorizan las nuevas formas que hemos elegido para vivir. Nos asusta la dependencia que tenemos sobre los nuevos aparatos electrónicos; el síndrome de la notificación fantasma, el afán por vigilar las vidas de otros, el afán por que otros vigilen nuestras vidas. Todo esto nos causa, a menudo, una sensación de asfixia.

Entonces disparamos desde nuestra boca un puñado de terminología hiriente hacia el mundo y su sinsentido. Y, pasado un rato, volvemos a deslizar nuestro dedo por la pantalla y publicamos un discurso barato sobre el cabreo que nos producen los nuevos giros que ha tomado la sociedad.

Este ‘fuck the system’ no nos parece nada productivo. El mundo gira, salta, vuela y en nuestra mano está ir al compás. Esto no quiere decir que tengamos que asesinar a nuestro pensamiento crítico y acatar todo lo impuesto. Esto quiere decir que, de la misma forma que el conocimiento nos hace libres, entender cómo funciona este tercer entorno del que habla Javier Echevarría, también. Lo mencionaba también Laura Ribas en uno de sus vídeos, “las RRSS no te llevan a ti, eres tú quien las lleva”. Esto es importante que lo asimilemos; somos nosotros quienes hacemos un buen o mal uso de las cosas. Las redes te pueden asfixiar, sí; pero también te pueden dar alas.

El ‘no hay trabajo’, ‘no hay futuro’ son frases cómodas que nos incomodan demasiado. No hay trabajo si seguimos entendiendo éste como algo del pasado. En nuestro caso, hemos estudiado Comunicación Audiovisual, Publicidad y Psicología. Nos gustaría informar y ayudar a formar la opinión pública. Escuchamos con bastante frecuencia las negativas de nuestros compañeros frente a la situación actual. La mayoría está a la espera de que su teléfono suene con algún milagro hecho contrato: emisoras de radio, canales de televisión, revistas, agencias… Pero no se dan cuenta de lo más importante: los mejores medios son ellos mismos. Esa llamada hace tiempo que sonó. ¿La quieres coger?

Autores:

Francisco Camino:

Psicólogo en Neurociencias y recursos humanos.

Teresa Camino:

Publicista y Comunicadora audiovisual.

Editores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

* Este artículo ha sido escrito con carácter divulgativo y sin ningún tipo de ánimo de lucro.

