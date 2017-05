SÉPTIMA EDICIÓN DE NUESTRO CURSO ONLINE DE IDENTIDAD DIGITAL PARA ARQUITECTOS

Ya está aquí una nueva edición de nuestro CURSO ONLINE de Identidad Digital para arquitectos.

Como bien sabéis, se trata de un curso hecho por arquitectos para arquitectos, tratando temas que tienen que ver con la reputación digital, el marketing online o la comunicación; es decir, lo que venimos a llamar Identidad Digital.

Si ves que te interesa aumentar tu visibilidad en la red y, por lo tanto, tus posibilidades laborales !éste es tu curso!

Con ello, durante diez días (30 mayo – 12 de junio de este 2017) entraremos en el maravilloso mundo de la Identidad Digital, en un formato cómodo y flexible.

¿Te animas?

“(…) Lo que más me ha gustado ha sido el formato. Es la primera vez que hago un curso en línea, porque no me gusta nada el aprendizaje impersonal. Me ha sorprendido mucho que pudiera ser tan cercano y útil. ¡Lo de los vídeos matutinos es realmente genial!”

Susana García Bujalance