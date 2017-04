EL CLIENTE VAMPIRO

Carlos Blanco Gutiérrez y Carlos Bento Company, dos de los alumnos de nuestro último curso de Identidad Digital para arquitectos, no hacen llegar el siguiente trabajo de fin de curso.

Como lo vemos estupendo, hemos pensado que será buena idea compartirlo con todos los lectores de nuestro blog.

¡Seguro que os encanta!

…………………………………………

Muchos de nosotros hemos aprendido en este curso de Identidad Digital para arquitectos, impartido por Stepienybarno, la importancia del cliente. Para nosotros el cliente era cualquier ente que apareciera por el estudio o con el que lográbamos contactar. Nuestra oferta era totalmente general: lo mismo hacíamos una reforma que un peritaje judicial y, por tanto, nuestro cliente iba desde el clásico cuñado al Ministerio de Cultura.

Ya en la jornada (1) sobre el CANVAS, debíamos priorizar. En primer lugar definir nuestra propuesta de valor, sí, pero en segundo lugar había que definir quiénes iban a ser nuestros clientes y conocer sus características, edad, sexo, estudios, aficiones, etc…. Todo esto nos debe servir para mejorar nuestra relación con ellos.

Pero ¡atención! En todo grupo de clientes puede esconderse un tipo de cliente, que a la larga puede resultarnos catastrófico. Se denomina Cliente Vampiro y se caracteriza principalmente por mostrarse siempre descontento. Tu trabajo o no es lo suficiente bueno o es muy caro. Piensa que intentas engañarle, que no le atiendes como él se merece. Siempre está exigiendo cambios caprichosos y rebajas del precio.

En nuestro caso, es muy frecuente el cliente que da por hecho que al encargarte el proyecto tú te conviertes en su gestor de una serie de asuntos colaterales, que te va a exigir, pero que nunca te va a pagar, como por ejemplo la licencia de obras, la legalización de las instalaciones, la comparativa de presupuestos y si te descuidas te manda redactar los contratos de los diferentes oficios de la obra.

Muchas veces pensamos que los clientes adinerados son los mejores a la hora de pagar. Mucho cuidado, entre ellos hay un buen número de vampiros cuya arrogancia y exigencias extemporáneas son proporcionales a su fortuna.

Dicen las estadísticas que consumimos un 80% de nuestro tiempo, recursos y energía en atender a los clientes que no nos convienen, cuando solamente nos aportan un 20% de nuestras ganancias en dinero, profesionales o personales.

Debemos aplicar una serie de fórmulas que nos ayudaran a lidiar con este tipo de personas:

1_ Dejar bien explicitado el alcance de nuestro trabajo en la oferta. Si dejas cualquier mínima vía de entrada, la aprovechará para incluir trabajos extra.

2_ Acotar los tiempos de reuniones. Es muy importante fijar una duración de la reunión y un orden de temas a tratar. Si es posible, es una buena idea utilizar plataformas tipo hangouts o skype que nos permitan evitar el coste y tiempo asociado a los desplazamientos, aparcamiento y esperas.

3_ Facturar los trabajos que regalas. Muchas veces nos excedemos en nuestras funciones por agradar al cliente o por intentar ayudar. Aunque no tengamos intención de solicitar un aumento de honorarios debemos poner la relación de trabajos realizados a coste cero en las facturas.

4_ Presupuestar los trabajos extra. Lo más óptimo cuando este tipo de cliente exige que realicemos un trabajo que no está en el presupuesto inicial es realizar un presupuesto con los nuevos trabajos. Si es consciente de que no está en el acuerdo inicial, no tendrá problemas en aceptarlo o liberarte de la carga de trabajar gratis y en caso contrario tienes una razón para reafirmarte en que no merece la pena acometer ese encargo.

El cliente vampiro, aun cuando quede satisfecho a costa de nuestra paciencia y gracias a nuestro buen hacer, nunca te recomendará a otros, razón de más para que lo evites.

En caso de incomodidad, lo mejor es prescindir de ese cliente. Es mejor ponerse colorado una vez que vivir pálido toda la vida.

(1)_ El curso está dividido en 10 jornadas.

Sobre los autores: Carlos Bento Company: Soy arquitecto y he dedicado casi 40 años de mi vida a este oficio, en muy variadas situaciones laborales, pero siempre con el objetivo de proyectar y construír edificios. Ahora, liberado de la presión del trabajo, ocupo mi tiempo en lo que más valoro: mi familia, mis amigos y mis aficiones, sin hacer mal a nadie… Web de contacto Carlos Blanco Gutiérrez: Ingeniero superior industrial. Desde 2005 desarrollo proyectos y direcciones de obra de instalaciones y auditorías energéticas, entre otros juegos malabares, junto a mi media naranja con la que comparto casi 24 horas al día. Me encantan los retos, mi familia y la buena gente. Futuro papá de una niña, sin duda el mejor proyecto de nuestra vida. Contacto Imagen: Vía PIXABAY

También te puede interesar: GALLETASMARÍA.COM http://www.stepienybarno.es/blog/2017/02/02/galletasmaria-com/ LOS CLIENTES DEL ARQUITECTO http://www.stepienybarno.es/blog/2016/01/28/los-clientes-del-arquitecto/

Por cierto, en breve estará abierta la nueva edición del curso online de Identidad Digital para arquitectos. Si tienes interés en ser el primero en saber todos los detalles del curso, escríbenos a blog@stepienybarno.es.

Editores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó Y como siempre, si te gustó el post, estaría genial que lo compartas en tus redes sociales. A su vez, si todavía no estás suscrito a nuestra Newsletter, te animamos a hacerlo en la casilla que tienes al terminar este artículo. Si te interesa contactar con nosotros para que te ayudemos a mejorar tu visibilidad online y, en consecuencia, mejorar tus oportunidades laborales, no dudes en escribirnos a: blog@stepienybarno.es

* Este artículo ha sido escrito con carácter divulgativo y sin ningún tipo de ánimo de lucro.

STEPIENYBARNO EN TWITTER _ @stepienybarno

STEPIENYBARNO EN LINKEDIN

STEPIENYBARNO EN FACEBOOK

* Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE, redactores de LA CIUDAD VIVA y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.

* Los editores de esta publicación digital no nos hacemos cargo de de los comentarios y conceptos vertidos en los textos firmados por otras personas, siendo éstos de responsabilidad exclusiva de sus autores.

* Tu comentario pudiera ser moderado, por lo tanto, aunque aparezca inmediatamente al ser publicado en la entrada, los editores de esta publicación digital nos reservamos el derecho tanto de editarlo (si fuera necesario, para hacerlo más legible) como de eliminarlo en el caso de que se usen expresiones incorrectas (descalificaciones, palabras malsonantes…). A su vez, si quieres comentar desde el anonimato puedes hacerlo, aunque, nosotros personalmente, agradecemos que tod@s nos podamos identificar.