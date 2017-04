ENTREVISTA A HUSOS ARCHITECTS

Por Paula Font Creixell

Desde More With Less Design

“ Husos Architects es una oficina de arquitectura y urbanismo con sede en Madrid y que trabaja normalmente desde Colombia. Diego Barajas y Camilo García, bautizaron ‘Husos’ vinculando sus dos significados. El primero, el de los husos horarios, debido a su trabajo constante entre dos países. Y, el segundo, responde a la herramienta que se utiliza para tejer, una labor olvidada, que requiere tiempo y está directamente relacionada a la vida doméstica. Además, si se le quitara la letra “h” entendemos “usos” como las actividades cotidianas. El territorio, el lugar y la tecnología entendida como algo cercano, definen la identidad del trabajo de Husos Architects.

El estudio se definió en 2003 y empezó con trabajos a distancia gracias a la comunicación digital. Sus fundadores llevaban adelante un trabajo de investigación sobre la migración y la relación con lo urbano . Este estudio, sobre cómo las escalas tradicionales de planificación del espacio habitacional empiezan a ser insuficientes para la vida contemporánea; les animó a encontrar respuestas en la práctica. Ellos mismos en su condición de migrantes buscan resolver las necesidades cotidianas a través de dos herramientas: la tradición y la tecnología. Hoy, trabajan en proyectos encargados de difundir la importancia de las construcciones de carácter social. En esta entrevista nos explican como es trabajar bajo la filosofía de Husos Architects (…)”

Accede a la entrevista, AQUÍ

Noticia seleccionada por el Canal de arquitectura STEPIENYBARNO.

