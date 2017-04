SI NO ESTÁ ROTO… ¡ARRÉGLALO! INNOVACIÓN EN ARQUITECTURA

Desde ARQcoaching

“Cuando hablamos de innovación en arquitectura solemos pensar en sostenibilidad, lenguaje arquitectónico, maneras de habitar, reestudio de tipologías, sistemas constructivos…

Sin embargo, hay más áreas en las que un arquitecto puede innovar.

Aquel viejo dicho de “Si no está roto, no lo arregles” encierra mucha verdad para ciertas situaciones (¡un sistema informático que te funciona!), pero no cuadra demasiado con el impulso innovador que nos hará mejorar poco a poco y expandir nuestra presencia como profesión.

En muchos casos tal vez sea mejor decir que “Si no está roto, ¡arréglalo!”. Creo que es positivo tener esta actitud en nuestro día a día e integrarla en nuestro modo de hacer las cosas.

El tren de la innovación en arquitectura (y en cualquier campo) es, sobre todo, eso: una actitud (…)”

Accede al artículo, AQUÍ

