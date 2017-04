LA ARQUITECTURA EN TIEMPOS LÍQUIDOS

Fondo de fotografía creado por DesEYEns – Freepik.com

Por Mónica Arellano

Desde Arquine

“Resulta que estudiar arquitectura se trata de administrar los pretextos que se nos van ocurriendo para justificar el sentido de una labor que dentro de un estado sísmico se derrumba con los golpes del destino. Resulta que sí, efectivamente, somos administradores amateur y que el estudio de la arquitectura se convierte en un híbrido que contiene “un poquito de todo”, “un campechano” que a su vez no contiene nada, todo pierde su esencia, el todo se fragmenta y pierde sus propiedades. Soy de la generación de los que inocentemente creemos que la labor del arquitecto deja de ser relevante, la arquitectura no importa, no es suficiente. ¿A dónde vamos sin rumbo? Al abismo, a la pérdida total.

Fuera de exponer sobre una arquitectura ideal, la pregunta que planteo es ¿qué estamos haciendo? Ninguna respuesta extensa y romántica ganaría credibilidad frente a un estado práctico de la sociedad actual. En lugar de detenernos a reflexionar, actuamos, proyectamos, si bien es cierto que un pensamiento al que no le sigue una acción es ineficaz, actuar sin pensar resulta infructuoso.

El miedo y los estremecimientos o sálvese quien pueda (…)”

