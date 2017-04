CURSO DE IDENTIDAD DIGITAL PARA ARQUITECTOS EN BARCELONA _ IMPARTIDO POR STEPIENYBARNO

Hoy tenemos el placer de anunciar una nueva edición de nuestro curso presencial de Identidad Digital para arquitectos. Así, aprovechando el marco de la Feria de Construmat, durante las tardes de los días 24 y 25 de mayo, estaremos en Barcelona.

De esta forma, compartiremos todo lo que sabemos sobre reputación digital, estrategia empresarial y comunicación online; es decir, lo que solemos llamar Identidad Digital.

Por ello, si te suena bien el tema, te pilla cerca y te cuadran las fechas, esta puede ser una buena ocasión para ti.

“Lo que más te ha gustado del curso ha sido su contenido, o mejor dicho la suma y combinación de los contenidos.” Verónica Sánchez (n´UNDO)

Fechas: 24- 25 de MAYO de 2017

Horarios: dos tardes _ 16.30 – 19.30

Sede: CONSTRUMAT _ Press auditorum (ver aquí)

Número de alumnos: Plazas limitadas (22 alumnos)

1_ OBJETIVO

La propuesta de curso pretende, en un formato teórico-práctico, plantear el tema de la Identidad Digital, específicamente enfocado para a Arquitectos. Así, durante las dos tardes lectivas del curso se dará a conocer las bases de un Proyecto de Identidad Digital (PID).

Cada vez está más claro que, si no tienes una presencia correcta en la red, es como si no existieses en el mercado laboral. De esta forma, entender qué es la Identidad digital y cómo construirla, se convierte en un elemento clave.

Aun así, son muchos los profesionales que ven la red como un galimatías de información y donde mostrar su trabajo se hace poco menos que imposible. En este sentido, el curso ayuda a poner luz en la oscuridad, tanto para encontrar información interesante, como personas con las que relacionarnos.

Con todo ello, el curso/taller pretende ayudar a los profesionales a superar estos duros tiempos de crisis que azotan especialmente a nuestra profesión. Así, para conseguir mejorar esta presencia en la red, daremos ciertas claves a través de la estrategia empresarial y la comunicación online.

El curso/taller está pensando para que sea muy sencillo de realizar. Se trata de que los contenidos se aprendan de una manera práctica y amena.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?

Es importante recalcar que es un curso hecho y dirigido por arquitectos (Lorenzo es arquitecto técnico y arquitecto y Agnieszka es Ingeniera civil y arquitecto) para arquitectos o gente muy cercana al mundo de la arquitectura, construcción y sostenibilidad.

NIVEL:

El nivel de este curso será básico-medio, por lo que puedes apuntarte aunque tu presencia en la red sea escasa o nula. De hecho, este curso/taller está pensado tanto para aquellos que están dando sus primeros pasos, como para quienes ya tienen cierta experiencia, pero no terminan de aprovechar todo el potencial de la red.

¿QUÉ TRAEN LOS ALUMNOS?

1_ Ilusión y ganas.

2_ Dudas.

3_ Inquietud.

¿QUÉ SE LLEVAN LOS ALUMNOS?

Enseñaremos a nuestros compañeros cuáles son las claves para mejorar su Identidad digital, gracias a la coherencia entre sus estrategias empresariales y su comunicación online. Se hablará de visibilidad y reputación digital y, por tanto, de cómo obtener más oportunidades de colaboración con otros profesionales, descubrir nuevos caminos y obtener mayores posibilidades laborales. Se aclarará cómo se debe constituir esta Identidad Digital basada en una presencia profesional en web, blog y Redes Sociales.

“(…) Me gustó mucho el análisis de las fortalezas, el canvas y productividad han estado muy bien. Un diez para la labor de Stepienybarno como facilitadores. Presentaciones concisas y certeras. Material de trabajo bien elegido. Los beneficios que veo, a corto plazo, son la asimilación de conceptos de aplicación directa en identidad digital (RRSS y +). A medio plazo, apertura de líneas de aprendizaje y visión global para iniciar nuevos proyectos, en la periferia de la arquitectura o incluso fuera!” Álvaro Foncea, participante del curso de Identidad Digital.

Imagen de taller de Stepienybarno en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Rey Juan Carlos.

METODOLOGÍA:

No se trata de que Stepienybarno estemos hablando sin parar sobre lo que hay que hacer o no. Nuestra metodología educativa no es la habitual; apostamos por un trato cercano y por dinámicas importadas del Design Thinking o sistemas educativos alternativos.

Queremos un conocimiento eficaz, útil y, sobre todo, enfocado en el nuevo contexto profesional en que nos movemos. Hablaremos de marca, de empresa y de comunicación online; todo en claves directas y que puedas integrar con facilidad.

Nosotros, por suerte, hemos recorrido un camino y sabemos ciertas cosas. Todo lo aprendido lo contaremos por si puede servir; pero, desde nuestra experiencia, vemos que lo que a unos les es útil a otros no. Por eso, creemos más en un taller intensivo interactivo, en el que podremos aprender los unos de los otros y que nosotros seamos los facilitadores.

Esta forma de enseñar es la que hemos aplicado durante más de cuatro años en nuestros talleres offline y online y es la que vemos que mejores resultados da. El protagonista es el participante del taller, y nosotros “sólo” lo vamos a poner fácil.

No se trata de teoría, se trata de práctica y de poder experimentar sin miedo a fallar.

Durante gran parte del taller trabajaremos con la herramienta del canvas (ver aquí), para poder clarificar y sintetizar muchas de las ideas que irán saliendo.

“Me ha gustado la visión global y perfectamente estructurada de todo lo que significa la Identidad Digital y cómo llevarlo a cabo. La labor de Stepienybarno ha sido impecable, siempre atentos a todo lo que necesitábamos. Todo ha estado claro para que pudiéramos digerirlo bien a pesar de la gran cantidad de material que nos ha hecho llegar Stepienybarno. Un 10!” Pablo Iranzo, participante del curso de Identidad Digital.

Imagen de conferencia de Stepienybarno en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra

TEMARIO DEL CURSO:

MÓDULO 1 _ IDENTIDAD DIGITAL

1.1 NUEVA ERA DIGITAL.

1.2 REPUTACIÓN DIGITAL

1.3 MARCA

MÓDULO 2 _ ESTRATEGIA EMPRESARIAL

2.1 Ideas claves de MARKEGING ONLINE

2.2 CANVAS + PRODUCTIVIDAD

2.3 FORTALEZAS Y DEBILIDADES

MÓDULO 3 _ COMUNICACIÓN ONLINE

3.1 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ONLINE; Interacción, feedback, horizontalidad

3.2 WEB Y BLOG

3.3 REDES SOCIALES; Facebook, Twitter…

“(…) Lo que más me ha gustado del curso ha sido la sensación de esperanza e ilusión que ha dejado en mí. La labor de Stepienybarno ha sido inmejorable, nos han translimitado un montón de entusiasmo y muchísimos conocimientos. He visto unos beneficios inmediatos y a medio plazo también con la realización del curso. Beneficios de eficiencia, conocimiento y personales”. Amparo Gómez

2_ INVERSIÓN ECONÓMICA e INSCRIPCIÓN.

Se trata de una mínima inversión económica en función de lo que te llevarás cuando lo termines las dos sesiones.

El precio está muy por debajo de la media del precio de otros cursos de nivel similar.

– Hasta el 28 de abril de 2017.

Si eres estudiante*: 90 euros

Si NO eres estudiante: 120 euros

– Hasta el 04 de mayo de 2017.

Si eres estudiante*: 120 euros

Si NO eres estudiante: 180 euros

– Hasta el 11 de mayo de 2017.

Si eres estudiante*: 180 euros

Si NO eres estudiante: 270 euros

* No estar en posesión de un título universitario.

Importante: Con el pago del curso, también tendrás la entrada para toda la Feria de Construmat.

Es decir, con la inscripción en nuestro curso, te facilitaremos la acreditación a la Feria.

Web de la Feria

Para inscribirte al curso solo tienes que mandar un correo a blog@stepienybarno.es

Curso online de Identidad Digital para arquitectos (construmat)

¡Ah!! y no olvides decirnos tu nombre y apellido completo.

Hazlo cuanto antes pues las ¡PLAZAS son MUY LIMITADAS!

También, es importante que en un par de párrafos nos mandes una “carta de motivación” sobre lo que esperas de un curso como el que os presentamos.

“El curso nos ha servido para empezar a pensar una nueva estrategia de marketing en el estudio, un análisis de lo que somos y lo qué queremos ser, y replantearnos nuestra marca.” Marco Souto

3_ SOBRE LOS FACILITADORES DEL CURSO

Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó desde el 2009 están dando guerra en la red y desde el 2003 tienen su propio estudio de arquitectura.

La labor principal que desempeñan es ayudar a otros arquitectos a mejorar su visibilidad en la red, mejorar su Identidad Digital y, en consecuencia, tener más oportunidades laborales.

Para ello, trabajan codo con codo con arquitect@s que quieren un asesoramiento personalizado y dan cursos, tanto offline como online, sobre temas relacionados con la marca, la estrategia empresarial, y la comunicación online.

A su vez, desde hace ocho años son los responsables del blog de Stepienybarno, uno de los más influyentes del mundo en lengua castellana dentro del mundo de la arquitectura.

Han dado charlas, cursos y conferencias en multitud de Universidades y Colegios de arquitectos. Clientes suyos han sido y son, entidades importantes como Arquitasa, ASA, Colegio de arquitectos de Cádiz, Roca Gallery, Asesorarq, hna o Fundación Arquia. De hecho, con este último cliente tienen una relación muy estrecha que va desde la difusión de eventos puntuales como Arquia/próxima, Arquia Maestros, SizaxSiza, hasta llevar la dirección del prestigioso blog de Fundación Arquia.

A su vez, han sido organizadores de diferentes eventos, como congresos (Equiciudad) o jornadas y talleres. También han sido son comisarios del ciclo “La realidad del Arquitecto”, organizado por hna. Estas actividades se compaginan con sus respectivas investigaciones doctorales en las que profundizan sobre el entorno digital de la arquitectura.

Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó Y como siempre, si te gustó el post, estaría genial que lo compartas en tus redes sociales. A su vez, si todavía no estás suscrito a nuestra Newsletter, te animamos a hacerlo en la casilla que tienes al terminar este artículo. Si te interesa contactar con nosotros para que te ayudemos a mejorar tu visibilidad online y, en consecuencia, mejorar tus oportunidades laborales, no dudes en escribirnos a: blog@stepienybarno.es

* Este artículo ha sido escrito con carácter divulgativo y sin ningún tipo de ánimo de lucro.

STEPIENYBARNO EN TWITTER _ @stepienybarno

STEPIENYBARNO EN LINKEDIN

STEPIENYBARNO EN FACEBOOK

* Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE, redactores de LA CIUDAD VIVA y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.

* Los editores de esta publicación digital no nos hacemos cargo de de los comentarios y conceptos vertidos en los textos firmados por otras personas, siendo éstos de responsabilidad exclusiva de sus autores.

* Tu comentario pudiera ser moderado, por lo tanto, aunque aparezca inmediatamente al ser publicado en la entrada, los editores de esta publicación digital nos reservamos el derecho tanto de editarlo (si fuera necesario, para hacerlo más legible) como de eliminarlo en el caso de que se usen expresiones incorrectas (descalificaciones, palabras malsonantes…). A su vez, si quieres comentar desde el anonimato puedes hacerlo, aunque, nosotros personalmente, agradecemos que tod@s nos podamos identificar.