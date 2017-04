“EL ARTE NO SIRVE PARA NADA, POR ESO ES TAN PODEROSO Y TAN NECESARIO”

Por José María Marti Font

Desde El País

“Jaume Plensa (Barcelona, 1955) se ha convertido con los años en escultor de referencia del espacio público. Seúl, Nueva York, Houston, Dallas o Boston, entre muchas otras ciudades, quieren tener un equivalente a la Crown fountain de Chicago o de El alma de Ebro de Zaragoza. En abril llenará el parque de escultura de Yorkshire, en Reino Unido.

Pregunta. ¿Por qué quería ser médico de pequeño? ¿Cree que la ciencia ocupa ahora el espacio de la filosofía?

Respuesta. Lo de medicina era una aproximación poética porque me gusta el cuerpo. Siempre me ha fascinado el científico. Al filósofo, a menudo, le pierde su propio ego, su arrogancia. El científico es humilde en el crecimiento de sus ideas; sabe ir paso a paso y es pedagógico; se le puede acompañar en su crecimiento porque lo desarrolla de forma natural. He aprendido mucho de Einstein o de René Thom, el matemático francés que desarrolló la teoría de las catástrofes. Es probable que también haya conectado mucho con poetas que de manera similar han tenido esta manera de crecer.

¿Ciencia y poesía? (…)”

Accede a la entrevista, AQUÍ

