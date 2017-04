EL BRUTALISMO SE INSTALA EN INSTAGRAM

Por Iñigo López Palacios

Desde El País

“Si Skepta no es el hombre del momento, lo parece. El ganador del Premio Mercury al mejor disco británico del año lleva una racha triunfal que comenzó con el vídeo de Shutdown, que ya ha superado los 25 millones de visionados en YouTube. El ajuste de cuentas con el mundo del rapero negro de Tottenham fue rodado en uno de los complejos brutalistas más conocidos de Europa, Barbican Estate.

Y no por casualidad: en 2016, estas colmenas de edificios construidas en los sesenta y setenta en un área de Londres que había sido devastada por los bombardeos alemanes era el escenario perfecto para unas rimas descarnadas y agresivas. Pero no era el primer vídeo allí grabado. Medio siglo antes, en 1965, Unit 4+2’s, un grupo de pop blanco y encorbatado, fue el primero en hacerlo. Concrete and clayhablaba de parejitas paseando cogidas de la mano sobre aceras brillantes en calles relucientes que hacían soñar con un futuro mejor (…)”

Accede al artículo, AQUÍ

*Noticia seleccionada por el Canal de arquitectura STEPIENYBARNO.

