EL METABOLISMO JAPONÉS

“El Metabolismo fue el movimiento urbano, arquitectónico, artístico y filosófico más importante que ha producido Japón en el siglo XX. Su influencia sobrepasó los conceptos utopistas de una sociedad que experimentó un vertiginoso crecimiento económico en la década de los 60s y se materializó en proyectos específicos no sólo en Japón sino más allá de sus fronteras.

La presente entrada se basa en dos fuentes importantes: la primera es la exhibición “Metabolismo: la ciudad del futuro”, llevada a cabo en el Museo Mori, en lo alto del Roppongi Hills, dentro de los eventos del Congreso Mundial de Arquitectura en Tokio. Esta es la primera muestra sobre el metabolismo realizada en el mundo, por lo que este post está organizado según la estructura de la exhibición.

La segunda es el completo y recomendable libro de Zhongjie Lin, “Kenzo Tange and the Metabolist Movement. Urban Utopias of Modern Japan“, 2010.

1) NACIMIENTO DEL METABOLISMO

Esta sección comenta los inicios del planeamiento urbano moderno japonés, cuando este país dominaba gran parte de Asia. Entonces, los planificadores japoneses proponían proyectos en sus colonias (Corea, Manchuko, etc) que no se atrevían a ejecutar en el propio Japón. En esa época Kenzo Tange tiene su primera intervención a los 29 años, en un concurso para hacer un monumento a la “Esfera de co-prosperidad del este asiático”. Su propuesta, manejaba escalas monumentales y líneas modernas, pero proponía un monumento que recordaba al Gran Santuario de Ise. Debido a la escalada de la guerra ninguno de esos planes se llevó a cabo (…)”

