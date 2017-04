ENTREVISTA A SILVIA PEREA

Hoy tenemos el placer de compartir en nuestro blog una entrevista a una persona muy especial: Silvia Perea.

Se trata de una arquitecta brillante que ha sabido entender que la arquitectura puede estar más allá de la propia arquitectura y se ha ido adentrando en mundos apasionantes como los que nos cuenta en la entrevista.

A buen seguro que sus respuestas os van a gustar mucho. ¡Adelante!

A lo largo de sus 16 años de vida profesional, Silvia Perea ha trabajado en áreas diversas, desde la arquitectura a la docencia, pasando por la edición y el comisariado de exposiciones.

Hoy en día, combina las distintas facetas de su experiencia en un museo de Estados Unidos encontrando, en ello, el equilibrio entre teoría y práctica que le faltaba cuando se dedicaba a ellas por separado. Entre sus empeños profesionales figura la reconciliación entre el arte y la arquitectura en el ámbito expositivo: “los intercambios entre artistas y arquitectos en museos sería un primer paso para impulsar nuevas vías de experimentación en sus respectivos campos”, reconoce. Hoy la entrevistamos en nuestro blog de Stepienybarno para saber cómo un arquitecto llega a comisariar exposiciones y en qué consiste su desempeño.

-Te has formado con gente a la que siempre has admirado, Andrés Perea, Alberto Campo, Ignacio Vicens, Kenneth Frampton, Yehuda Safran… ¿Nos puedes contar algún recuerdo o anécdota de alguno de ellos?

Sí, todos muy queridos. Nacho Vicens dirigió mi tesis doctoral, lo que fue todo un honor. Previamente, había sido profesor mío y durante algunos años di clase en su cátedra como profesora asistente. Guardo muchos recuerdos bonitos de aquellos días. Por ejemplo, él solía inaugurar el año académico con un cuestionario a los alumnos de unas 50 preguntas sobre cultura general. La tarde de antes del test, lo compartía con los profesores de la cátedra en su estudio. Recuerdo nuestras miradas de reojo como diciendo “¡a ver cómo salimos de esta!”. La prueba era una cura de humildad y, a la vez, nos ponía las pilas para el semestre. Cuando le llamaban por teléfono aprovechábamos para soplarnos las respuestas…

-De España a Estados Unidos pasando por estancias profesionales en Sudamérica y Asia. ¿Qué destacas de tu formación y trabajo internacional?

Es un proceso de aprendizaje y acomodo que no tiene fin y que requiere paciencia, mucha escucha y, en general, poca vergüenza. Es comparable a un entrenamiento constante. Hace la vida más dura pero, a la larga, más satisfactoria.

-¿Qué hace un comisario de arte y arquitectura?

Un comisario es un constructor de narrativas con vocación didáctica. Su labor incluye investigar, reunir y presentar públicamente los materiales que dan forma a esa narrativa.

-¿Y qué define a un buen comisario?

La capacidad de identificar cosas que merecen ser contadas, trazar conexiones significativas entre ellas y, por supuesto, contarlas bien. En resumen, que sea un buen crítico.

-¿Qué puede aportar un arquitecto a una exposición de arte?

Lo mismo que cualquier otro profesional creativo con pasión por la investigación y ciertas dotes discursivas. La formación en historia del arte del arquitecto ayuda, no obstante. También lo hace su habitual interés pluridisciplinar y tendencia a pensar y orquestar todos los detalles de su trabajo.

-Ante la progresiva digitalización de la documentación arquitectónica y su exposición en la red ¿son posibles y necesarios los museos de arquitectura?

Ambos. La tecnología no es capaz todavía de reproducir fielmente, y en la distancia, la experiencia “atmosférica” de una exposición. Paralelamente, el hecho de que la arquitectura en sí no sea fácil de coleccionar no puede excusar la falta de programas expositivos dedicados a ella. Hay que investigar nuevos formatos expositivos que normalicen su comisariado y muestra. Los museos de arquitectura suelen programar muestras de arte. El caso contrario es menos frecuente y, en mi opinión, ambos debieran estar equilibrados.

-¿Y por qué no sucede eso?

Existe un prejuicio sobre las muestras de arquitectura. Se piensa que interesan mayoritariamente a un público especializado y su celebración acaba restringida, por lo general, a centros de arquitectura. Pero se dan indicios de cambio gracias a la asunción de ese prejuicio por parte de los comisarios. Éste no existe en relación al arte.

-¿Cuál es tu filosofía expositiva?

Cada muestra requiere ideas y formatos propios, pero el argumento y el diseño expositivo han de resonar, complementarse, para no producir presentaciones mudas. Es necesario superar el paternalismo del comisario y dejar hablar más a las obras y a los artistas. Así enfoco mi trabajo.

-¿Qué temas te interesan más desde el punto vista de tu comisariado?

Aquellos en los que arte y arquitectura se combinan con efectos “electrificantes”, por decirlo de alguna manera. Los arquitectos, a menudo, buscamos para nuestro trabajo referencias en el arte y los artistas, para el suyo, en la arquitectura. Los museos son escuelas no dirigidas, lo que las hace ideales para el encuentro e intercambio regular entre artistas y arquitectos, a la manera en que lo fueron, por ejemplo, Cranbrook, la Bauhaus, Ulm o Vhkutemas. Como sede potencial de esta re-unión, creo que el museo brindaría un servicio muy positivo al progreso de ambas disciplinas.

-¿Qué impacto tienen las nuevas tecnologías en los museos?

Las musas son hoy digitales y la enseñanza del museo es más horizontal. Se avanza muy deprisa hacia la digitalización completa de colecciones y archivos. Cada vez hay más exposiciones que existen sólo en línea. Con ello, el museo empieza a asimilarse progresivamente a un buscador de Internet.

En cuanto a los gadgets, ya no sorprende encontrar dispositivos de realidad aumentada o códigos QR en las galerías para que el visitante interactúe y tenga una experiencia más memorable. Entiendo que pronto se perfeccionarán los mecanismos de visita y experiencia de exposiciones a distancia por medio de instrumentos de realidad virtual.

-¿Y las redes sociales?

No hay grandes diferencias entre su papel y el que desempeñan para organismos de otra naturaleza. Aparte de dar visibilidad a un museo de forma global, contribuyen a definir su identidad, así como a captar la atención del internauta que no busca específicamente en la web de la institución.

Los posts de los museos van más allá de la mera referencia a sus exposiciones. Suelen incluir curiosidades sobre artistas representados en su colección o noticias del mundo del arte como gancho.

-Una exposición reseñable…

Difícil elegir sólo una: Philodendron, en el museo Wolfsonian de Miami, una muestra dedicada a la planta moderna por antonomasia; Emanuel Licha, Now Have a Look at This Machine, en el MAC de Montreal, sobre los hoteles donde se alojan los corresponsales de guerra; y Pierre Chareau, Modern Architecture and Design en el Museo Judío de Nueva York. En España, Georges de La Tour, en el Prado, el año pasado.

-Un museo…

La Morgan Library, en Nueva York. Tiene un tamaño que invita a profundizar en sus muestras y un programa de exposiciones en el que caben todas las disciplinas artísticas, incluida la música, la poesía y la literatura. No tiene igual.

-¿Qué diferencias ves entre los museos de EEUU y los españoles?

En Estados Unidos es habitual que las universidades coleccionen y tengan museos propios; en España esto es menos frecuente.

Por otro lado, en Estados Unidos los mecanismos de captación de audiencia son más agresivos y desprejuiciados y van mucho más allá de la promoción de lo expuesto, organizando en paralelo multitud de eventos-gancho: desde meditación al amanecer en las salas a bailar entre esculturas milenarias.

A veces, la fiebre por los ranking de audiencia lleva a museos poderosos a apostar por exposiciones-espectáculo en las que se embarca al visitante en una experiencia audiovisual impactante, en detrimento, sin embargo, de la apreciación del material expuesto. Véase la épica China Through the Looking Glass que se celebró en el MET en 2015. A cargo de su diseño estuvo un productor de Hollywood, quien hizo de la experiencia de la muestra algo cercano a estar dentro de una película.

-¿Cómo ves el futuro de los museos?

En un mañana de tele-virtualidad, ¡quién sabe! es posible que los museos que resistan la capacidad de la tecnología para suplantar la experiencia de ir a sus salas acaben vacíos, convertidos en expositores de sus espectaculares moldes.

