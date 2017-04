ENTREVISTA A JORDI LUDEVID EN CONSTRUMAT

Desde CSCAE

“El arquitecto catalán Jordi Ludevid (Barcelona, 1950) preside el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España y la Unión Profesional española. Además, es Vicepresidente de CEPLIS, el Consejo Europeo de las Profesiones. Arquitecto y máster en Gestión Urbanística por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), cuenta con despacho profesional en Manresa y Barcelona y ha ejercido como arquitecto municipal en diversos ayuntamientos de la comarca barcelonesa del Bages. El CSCAE y Barcelona Building Construmat han llegado a un acuerdo de colaboración para promocionar el salón organizado por Fira de Barcelona entre los arquitectos españoles.

Pregunta: En su calidad de presidente de los arquitectos españoles, ¿cuál es el estado de salud de la profesión? ¿Ha superado ya la crisis?

Respuesta: Los últimos años han seguido siendo un período muy duro para los arquitectos españoles, durante el que hemos demostrado ser una profesión resiliente respecto de las nuevas circunstancias. Hemos percibido una ligera mejora, tal y como se recoge en el estudio del Consejo de Arquitectos de Europa, y me alegro por ello, pero los arquitectos de nuestro país se enfrentan a una situación especialmente complicada, no sólo por haber quedado ‘tocados’ por la crisis del sector, sino porque los honorarios siguen siendo escandalosamente bajos en relación a la dedicación y calidad que requieren la mayor parte de los trabajos profesionales. Los arquitectos españoles cobran la mitad que el promedio europeo y son tan buenos como el mejor. Sin esto resuelto, no podemos hablar de que la crisis esté superada. No lo está.

El estado de salud de la profesión tiene por otra parte, además del aspecto económico, aspectos propios, aspectos especiales. Que no son transversales. Y en ello trabajan intensamente el CSCAE, el CAE y la UIA. Necesitamos, por este orden, clarificar la misión de los arquitectos (al servicio de la habitabilidad), disponer de un relato propio sobre nuestra capacidad de especialización, incrementar desde el grado la formación económica y jurídica, y promover determinadas políticas públicas de arquitectura hoy disminuidas. Para estar en igualdad de condiciones, y generar empleabilidad, necesitamos eso (…)”

