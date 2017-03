EN CASA DE RCR

Desde skfandra

“En febrero pude visitar el Estudio del equipo de RCR arquitectes en Olot, una pequeña ciudad en las montañas a dos horas de Barcelona, y sostuve una conversación informal con Ramón Vilalta. De esta conversación nace este texto, que intenta sintetizar algunos conceptos alrededor de rcr arquitectes.

Sobre el proceso

Consideramos que un proyecto siempre es una consecuencia, experimentos que responden a algo desarrollado a lo largo de un proceso de investigación y preguntas previas, porque en Arquitectura es imposible conocer A-priori un resultado. Por supuesto que tenemos algo en mente, intereses que guían la investigación, no puedes encontrar algo si no sabes Qué estás buscando, es absurdo pensar en partir de cero, sabes lo que buscas –en términos de atmosferas, sensaciones, sentimientos, y temas generales que tienen todo menos forma- con las preguntas adecuadas podemos comenzar a buscar respuestas, ahí las atmosferas re-aparecen para imprimir la atmosfera adecuada a la respuesta correcta, pero esto es un segundo paso. La pregunta y Cómo será respondida, son primero.

Nuestro principal objetivo es ser capaces de responder a circunstancias particulares, en este sentido, para nosotros la Forma no es “cualquier cosa”, sólo hay una respuesta apropiada a una pregunta definida en un caso particular, entonces, la forma no es subjetiva, no es indiferente, puede ser sorprendente, y muchas veces la forma final puede ofrecerte algunos resultados que nunca antes has considerado, pero eso no significa “de cualquier modo”.

Lo que realmente no deseamos es la novedad sólo porque es nuevo (…)”

Accede al artículo, AQUÍ

*Noticia seleccionada por el Canal de arquitectura STEPIENYBARNO.

STEPIENYBARNO EN TWITTER _ @stepienybarno

STEPIENYBARNO EN LINKEDIN

STEPIENYBARNO EN FACEBOOK

*Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación (comunicación y difusión) y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE, redactores de LA CIUDAD VIVA y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.

* Los editores de esta publicación digital no nos hacemos cargo de de los comentarios y conceptos vertidos en los textos firmados por otras personas, siendo éstos de responsabilidad exclusiva de sus autores.

* Tu comentario podrá ser moderado, por lo tanto, aunque aparezca inmediatamente al ser publicado en la entrada, los editores de esta publicación digital nos reservamos el derecho tanto de editarlo (si fuera necesario, para hacerlo más legible) como de eliminarlo en el caso de que se usen expresiones incorrectas (descalificaciones, palabras malsonantes…). A su vez, si quieres comentar desde el anonimato puedes hacerlo, aunque, nosotros personalmente, agradecemos que tod@s nos podamos identificar.