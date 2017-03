ENTREVISTA A RÄS STUDIO

Por Paula Font Creixell

Desde More with less

“RÄS studio , es un joven estudio de Barcelona; formado por Joan Astallé, Clàudia Raurell y Marc Peiró. Bautizan su propio despacho de la conjunción entre los apellidos de los dos primeros (RAurell + AStallé) y acentuando simbólicamente la A, como punto de encuentro. Un proyecto que nace como respuesta a un panorama arquitectónico tempestuoso y que a raíz de esta crisis RÄS studio ha sabido aportar una respuesta alternativa al sector: La reforma de vivienda.

Realizando un ejercicio crítico sobre la práctica del arquitecto, la re-versionan y adaptan a los nuevos contextos trayéndonos una arquitectura cercana, accesible y contemplativa, donde hasta el nombre de sus obras se decide a corazón y consciencia. Un equipo de estructura flexible y cambiante, que trabaja al unísono; cuestionando y vulnerabilizando cada proyecto hasta encontrar el resultado más interesante. Dejemos que ellos mismos nos muestren la visión de RÄS.

¿Cuáles son las dificultades y virtudes que encontráis al trabajar en la reforma de una vivienda?

MP: Cada lugar o espacio se configura a través de sus propias leyes internas y desde su historia. Trabajar con la pre-existencia es extremadamente delicado y complejo, y nuestro trabajo es aprender a entenderla y a tratarla. La experiencia nos ha enseñado que en el trabajo con una pieza o entorno existente siempre hay que dejar espacio para el factor sorpresa (…)”

