UNA CONVERSACIÓN CON ANUPAMA KUNDOO SOBRE LOS RETOS DE LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA

Por Gonzalo Ortega

Desde La Grieta Online

“La Bienal, después de décadas promocionando el star-system arquitectónico, ha puesto, por fin, énfasis en la arquitectura del otro 99%. El lema de Aravena presenta la desigualdad y los problemas medioambientales como la nueva batalla de los arquitectos. Sin embargo, esta viene sucediendo desde mucho antes. ¿Qué opinión te merece este cambio de paradigma?

Fueron los medios los que crearon los iconos y acuñaron ese término, y quienes ahora lo cuestionan, pero es principalmente una discusión de una visión eurocéntrica. No creo que el resto del mundo se preocupe por un star-system. No hay nada malo en idealizar a personas, considerar a alguien un maestro, un gurú, cuando se trata de alguien que inspira a otras personas. No tengo problema con eso. La cuestión pertinente aquí es preguntarse a quién y qué estamos glorificando.

Durante un tiempo, el círculo (incestuoso) de la arquitectura se encontró cegado por lo espectacular y lo icónico, ignorando los verdaderos valores arquitectónicos. Los avances en las tecnologías digitales han transformado el modo en que los arquitectos producen dibujos, ahora exclusivamente con ordenadores, por lo que se generó una adoración hacia la creación de toda clase de formas que menospreció otras cualidades inmateriales de la buena arquitectura. Los medios han admirado y promovido esta visión fotogénica de la arquitectura e ignorado aspectos a los que los arquitectos se han enfrentado siempre. Los arquitectos tienen que saber de urbanismo, contexto, ingeniería, construcción, detalles, al igual que sobre estrategias climáticas, medio ambiente e impacto territorial: la capacidad de síntesis de todo esto mediante un diseño holístico es el resultado del trabajo efectivo de un buen arquitecto. Ha habido cierta fascinación con ciertos aspectos de novedad y moda, pero esto siempre es algo efímero (…)”

Accede al artículo, AQUÍ

