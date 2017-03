PIONEROS DE UNA NUEVA FORMA DE ACCEDER A LA VIVIENDA

Por Clara Blanchar

“Son pioneros de un modelo de acceso a la vivienda habitual en países como Dinamarca o Uruguay que ha llegado a Barcelona para quedarse. La Borda, la primera cooperativa de viviendas en régimen de cesión de uso comenzará la semana que viene las obras de su edificio en el recinto industrial de Can Batlló, en Sants.

Serán 28 pisos sobre suelo municipal impulsados —y pensados hasta el último detalle—, por la cooperativa que forman sus propios habitantes. 28 unidades de convivencia entre las que hay desde jubilados hasta familias con hijos pequeños, pasando por amigos que compartirán el espacio o personas solas. El edificio, de madera, replicará la forma de las corralas, con un patio en medio, y tendrá, además de pisos de tres tamaños, zonas comunes, como una gran sala, lavandería o una cocina para las grandes ocasiones.

La base de todo está en dar a la vivienda valor de uso, no como mercancía, porque los pisos no podrán venderse ni alquilarse. El edificio se construirá sobre un suelo municipal cedido a la cooperativa por 75 años, el primero de media docena de solares del Ayuntamiento. La propiedad, pues, no es individual sino colectiva. Como es colectiva y asamblearia la gestión del día a día de la comunidad (…)”

